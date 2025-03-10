周天瑜醫療事故｜周父批瑪麗醫院欠交代促召死因庭　陸偉雄：或提私人檢控

患有橫紋肌肉瘤的女童周天瑜，於2020年在瑪麗醫院接受腫瘤切除手術時，疑因醫療事故延誤輸血，最終變成植物人，並於去年3月10日離世。周父質疑醫護人員刪改醫療紀錄，警方已立案調查，但早前通知周父指，律政司決定不會展開刑事檢控。今日(10日)是天瑜的死忌，周父在大律師陸偉雄陪同下見記者，要求召開死因庭跟進事件。

陸偉雄大狀在致警方的信中提到，周父在多篇報章中得知一份疑似被篡改的醫療紀錄，顯示天瑜手術當天被輸入500毫升葡萄糖和鹽水的混合物，但該紀錄在8天後被刪除。周父隨後向一名專科醫生查詢，該醫生指出這是成人劑量，若小童注射則屬過量，並認為這可能是導致天瑜病情惡化的關鍵，但院方遲遲不承認有關紀錄的存在。

周父認為瑪麗醫院「欺騙、隱瞞、拖延」，質疑這是百分之百的蓄意行為，無法原諒。他表示，許多真相都是他自己查找出來的，而醫院卻隻字不提，並不主動交代。他又說，自己查詢後再提問，但瑪麗醫院仍然不肯對質或回應，認為是「完全是無視、問極不答。」

陸狀： 倘不回應或提私人檢控

周父提到，若日後開設死因庭或追責等程序皆基於醫療紀錄，但如果紀錄作假，後續的一切將變得毫無意義，因此確認醫療紀錄的真實性至關重要。他要求警方交待案件的調查方向，並指出若因擔心影響死因庭而不確認醫療紀錄的真實性，這樣的做法是本末倒置。