周天瑜醫療事故｜已成立治喪委員會處理後事　天瑜爸爸：你得到解脫了他日天家再見

「爸爸跟你約定，我們他日天家再見。天瑜，爸爸永遠愛你！」2020年於瑪麗醫院做手術時因醫療事故變成植物人的現年8歲女童周天瑜，據了解因病情惡化，其家人昨日（10日）決定為她拔喉，下午離世。其父親今日（11日）於社交平台發文悼念。

一家3口目送天瑜 到達彩虹橋

天瑜爸爸在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」表示，天瑜於昨日（10日）下午3時40分離世，天瑜爸爸貼上一張相信是父母和兄長握著天瑜小手的照片，「握著她蒼白而冰冷的小手，在我們一家三口的陪同下，目送她到達彩虹橋的另一端，而在臨走前的一刻，她用盡最後的力氣張開雙眼，軟弱無力地再一次看著我和媽媽，然後她的心跳和呼吸慢慢停止，直到最後安詳地離去。」