周天瑜醫療事故｜已成立治喪委員會處理後事　天瑜爸爸：你得到解脫了他日天家再見

「爸爸跟你約定，我們他日天家再見。天瑜，爸爸永遠愛你！」2020年於瑪麗醫院做手術時因醫療事故變成植物人的現年8歲女童周天瑜，據了解因病情惡化，其家人昨日（10日）決定為她拔喉，下午離世。其父親今日（11日）於社交平台發文悼念。
一家3口目送天瑜到達彩虹橋
天瑜爸爸在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」表示，天瑜於昨日（10日）下午3時40分離世，天瑜爸爸貼上一張相信是父母和兄長握著天瑜小手的照片，「握著她蒼白而冰冷的小手，在我們一家三口的陪同下，目送她到達彩虹橋的另一端，而在臨走前的一刻，她用盡最後的力氣張開雙眼，軟弱無力地再一次看著我和媽媽，然後她的心跳和呼吸慢慢停止，直到最後安詳地離去。」
天瑜爸爸對愛女離去感痛心
天瑜爸爸對愛女離去感到非常痛心，「我的天瑜小公主，對於你的離世，我們都感到萬分心痛和不捨，你是爸爸生命中最快樂最甜蜜的回憶，但也是最深刻最痛苦的經歷。」又指，天瑜自2018年患病以來，嘗盡苦頭，現時終可得到解脫，回到天家，將不會再有任何痛苦。他感謝一直關注天瑜情況的朋友，並相信天瑜一定感受到大眾對她的關愛。
已成立治喪委員會
天瑜爸爸表示，自己仍有病在身，昨日開始發高燒，加上天瑜離世，心力交瘁。「我特別要向所有傳媒朋友致歉，這幾年來各大傳媒都會不斷報道天瑜的消息，讓事件保持熱度，相信認識我的每位傳媒朋友都知道天瑜爸爸不是一個『已讀不回』的人，但這次我沒有第一時間發佈消息，也沒有去回覆廣大傳媒的問題，是因為我真的太累了。懇請大家見諒。」目前，天瑜爸爸已成立治喪委員會，稍後將由慈善機構【香港關懷力量】呂之德會長及公共關係總監王耀龍博士M.H作為代表，負責處理天瑜的後事，「詳情安排會在一切落實後再通知大家」。