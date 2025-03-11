周天瑜醫療事故 律政司不作刑事檢控 周父：促執法部門重啟調查 不排除提私人檢控

罹患橫紋肌肉瘤的女童周天瑜(小天瑜)，疑因醫療事故變成「植物人」，並於去年3月10日離世。周父懷疑瑪麗醫院有醫護人員篡改手術紀錄，到警署報案，警方早前通知周父，律政司不會就事件展開刑事檢控。他與執業大律師陸偉雄昨召開記者會，促執法部門重啟調查並交代調查方向，再視乎檢方回應，考慮提出私人檢控。
周父指，醫管局紀錄不清、僅以「忙於專注搶救」為由刪改開始及結束輸注時間紀錄，質疑為何在術後8日才作出修改，點名港島西醫院聯網總監及瑪麗醫院行政總監李德麗，要求親自回應家屬的質疑。多年來為女兒之事奔走的周父透露，去年6月癌症復發，並出現擴散，他指，望有生之年可弄清真相，對女兒問心無愧。
陸偉雄指，小天瑜事件並非單一事情，近5年醫療失誤數字急升，認為是醫療制度問題，涉公眾利益，呼籲執法部門重啟調查，指家屬有權知道更多調查細節。
瑪麗醫院重申，事件不屬於「醫療風險警示事件」或「重要風險事件」，亦不涉及醫療事故；強調已全面檢視有關個案中修正醫療紀錄的做法，確認符合程序，而病人的醫療紀錄亦一直備存醫生於手術當日及其後修正的兩份紀錄，並無隱瞞。院方已於去年3月將個案轉交死因裁判法庭跟進。
小天瑜3歲時、2018年確診第四期橫紋肌肉瘤，2020年手術期間，疑因醫療事故變成植物人，去年3月10日離世。