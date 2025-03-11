周天瑜醫療事故 律政司不作刑事檢控 周父：促執法部門重啟調查 不排除提私人檢控

罹患橫紋肌肉瘤的女童周天瑜(小天瑜)，疑因醫療事故變成「植物人」，並於去年3月10日離世。周父懷疑瑪麗醫院有醫護人員篡改手術紀錄，到警署報案，警方早前通知周父，律政司不會就事件展開刑事檢控。他與執業大律師陸偉雄昨召開記者會，促執法部門重啟調查並交代調查方向，再視乎檢方回應，考慮提出私人檢控。

周父指，醫管局紀錄不清、僅以「忙於專注搶救」為由刪改開始及結束輸注時間紀錄，質疑為何在術後8日才作出修改，點名港島西醫院聯網總監及瑪麗醫院行政總監李德麗，要求親自回應家屬的質疑。多年來為女兒之事奔走的周父透露，去年6月癌症復發，並出現擴散，他指，望有生之年可弄清真相，對女兒問心無愧。