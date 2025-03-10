周天瑜醫療事故｜批瑪麗醫院欠交代促召死因庭　周父癌細胞擴散冀「有生之年覓真相」(更新)

【18:00更新】新增周父癌細胞擴散至腦部 患有橫紋肌肉瘤的女童周天瑜，於2020年在瑪麗醫院接受腫瘤切除手術時，疑因醫療事故延誤輸血，最終變成植物人，並於去年3月10日離世。周父質疑醫護人員刪改醫療紀錄，警方已立案調查，但早前通知周父指，律政司決定不會展開刑事檢控。今日(10日)是天瑜的死忌，周父身穿黑衣黑褲，在大律師陸偉雄陪同下會見記者，要求召開死因庭跟進事件。周父又透露，他的癌細胞已擴散至腦部，「只希望在有生之年找到真相，上天堂時無愧天瑜。」

周父質疑醫護 篡改紀錄 批「問極不答」 陸偉雄大狀在致警方的信中提到，周父在多篇報章中得知一份疑似被篡改的醫療紀錄，顯示天瑜手術當天被輸入500毫升葡萄糖和鹽水的混合物，但該紀錄在8天後被刪除。周父隨後向一名專科醫生查詢，該醫生指出這是成人劑量，若小童注射則屬過量，並認為這可能是導致天瑜病情惡化的關鍵，但院方遲遲不承認有關紀錄的存在。 周父認為瑪麗醫院「欺騙、隱瞞、拖延」，質疑這是百分之百的蓄意行為，無法原諒。他表示，許多真相都是他自己查找出來的，而醫院卻隻字不提，並不主動交代。他又說，自己查詢後再提問，但瑪麗醫院仍然不肯對質或回應，認為是「完全是無視、問極不答。」

陸偉雄： 倘不回應或提私人檢控 周父提到，若日後開設死因庭或追責等程序皆基於醫療紀錄，但如果紀錄作假，後續的一切將變得毫無意義，因此確認醫療紀錄的真實性至關重要。他要求警方交待案件的調查方向，並指出若因擔心影響死因庭而不確認醫療紀錄的真實性，這樣的做法是本末倒置。 被問到會否提出私人檢控，陸偉雄表示希望有關部門能回應訴求，否則將慎重考慮此選項。他形容目前對警方調查的方向和資料感到「不明就裡」，希望警方能提供曾詢問的口供資料，但若警方最終無法提供或決定不檢控，他可能會透過醫管局詢問相關人員，邀請證人以進行私人檢控。

周父：冀上天堂時無愧天瑜 另外，有記者關注周父的健康狀況，周父坦言自己健康並不理想，去年癌症復發，癌細胞已從左肺葉擴散至右肺葉，並在今年擴散至腦部，目前腦內有3粒瘤，需要依靠標靶藥物治療，單是醫療費用，每個月就要兩萬元，經濟負擔沉重。他表示：「只希望在有生之年找到真相，上天堂時無愧天瑜。」他還提到：「望住佢對眼，講爸爸雖然遇到好多困難，但爸爸盡咗力爭取，不希望留下遺憾」。