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2023-12-22 15:22:02

周守仁發表聖誕文告　指社會要提升體諒寬容文化與青年同行

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周守仁發表聖誕文告　指社會要提升體諒寬容文化與青年同行

周守仁發表聖誕文告　指社會要提升體諒寬容文化與青年同行

天主教香港教區主教周守仁發表聖誕文告，他表示社會需要提升具備同理心的體諒、寬容與寬恕的文化，而當建立具同理心和慈悲的文化時，就能夠開始相互陪伴、攜手前行，特別是與青少年一起前行。 

要讓教育工作者有時間陪伴青年

周守仁指，最令人心碎的是青少年自毁行為有上升趨勢，長者亦是自殺率最高的組別，相加起來會帶來無動力、灰鬱的情緒。如果大家可為掙扎中的人，特別是青少年和長者，騰出時間和空間，光明和喜樂就會隨之而來。他表示社會要讓教育工作者有時間、空間和精力，陪伴青少年，不帶批判聆聽對方的困境，形容陪伴是很有價值的聖誕禮物。如果教育工作者被工作職務纏擾，即使想學習如何陪伴學生，也變得有心無力。

他又感謝宗教團體和社會機構，包括政府及不少人士，一直在幕後努力，幫助近年違法的青年，讓他們重新融入社會。不過周守仁指，仍有很多人在等待這種具希望的待遇。他希望在香港的人可以相信值得得到比目前更好的事，鼓勵大家起行、不要自憐、離開安舒區，把聖誕的光輝反射開去，把光帶給那些在黑暗中掙扎的人們。

周守仁指，世界各地一些情勢，影響大家慶祝聖誕節，例如每日都有戰爭和恐怖主義的新聞，當中有地緣政治的緊張局勢，特別是與中國有關，都對香港帶來影響。

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