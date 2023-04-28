周守仁：愛國屬天主教會訓導　代表將人民尊嚴放在首位

剛結束訪京行程的天主教香港教區主教周守仁今日(28日)在教區刊物《公教報》表示，留意到在北京之行最後一日的彌撒中，他祈求聖神引領，讓我們學習如何同時去愛我們的國家，引起複雜情緒，包括了傷心、失望，甚或憤怒，同時亦有人支持。周守仁說，愛國是天主教會訓導的一部分，又說愛國便代表著要把人民的尊嚴放在首位。

周守仁指，愛自己的國家，是天主教會訓導的一部分，這可從耶穌的名言開始說起：「凱撒的就應歸還凱撒，天主的就應歸還天主。」他認為當中表明了這兩個領域為公民和基督徒來說，是必須而又互不排斥的。他又說，《天主教教理》表示，公民的義務是與政府合作，在真理、正義、連帶責任和自由的氣氛下，給社會的福利作出貢獻。他指愛國及服務國家是基於感恩責任，並由愛德而來，順從合法當局和為公益服務，要求公民在政治團體生活裡克盡己職。

稱為國家應助政府變得更好

他續指，愛國就是要去愛生活在這國家的人、特別是國家的公民和居民。至於教會，她在這世上最大的資源不應該是教堂建築物，而是天主子民，強調愛國家便代表著要把人民的尊嚴放在首位，他相信任何負責任的政府都抱持這同樣的使命，儘管它們會因應不同的外在因素而採取不同的方法。所以，他認為當政府謹守其使命時，人們便可以享受美好的生活，要期待政府和教會之間能夠有對話的機會，而為了國家，我們應該幫助政府變得更好。