周庭棄保不回港　外交部強烈譴責挑戰法治不負責行為 (更新)

【新增外交部回應】 外交部今日(4日)回應周庭案，強烈譴責公然挑戰法治的不負責行為，強調中國是法治國家、香港是法治社會，任何人都沒有法外特權，任何犯罪行為必然受到法律懲處。 警籲懸崖勒馬不要一生背負「逃犯」之名 前香港眾志副秘書長周庭昨日(3日)趁27歲生日，在社交網站透露今年9月已獲香港國家安全處有條件批准赴加拿大升學，並原定今個月尾要回港就一宗勾結外國或境外勢力案報到，但她最終決定不會回港報到，「也大概一輩子不會回去了」。警方國安處今日(4日)表示，留意到最近有人在社交媒體表示不會按時向警方報到，警方強烈譴責這些公然挑戰法紀的不負責行為。警方呼籲當事人懸崖勒馬，不要選擇走一條不歸的路，一生背負「逃犯」之名。

周庭稱患PTSD擬申庇護 周庭公布棄保決定後首次露面，她今日(4日)以日語接受日本東京電視台視像專訪，指正考慮未來的計劃，包括申請庇護，並透露自己身體出現問題，包括患上創傷後遺症(PTSD)，形容過去3年在香港無法再做任何事。

今年報讀加拿大大學碩士 周庭2020年涉嫌違反《港區國安法》的勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪被捕，其後未有被落案起訴、需要定期向警方報到，而其旅遊證件亦已被扣留。她指，前年就包圍警察總部案服刑完畢後，一直沒有參與政治、聯絡以往的朋友，至今年決定報讀加拿大一所大學的碩士課程。

在周庭向國安處提交申請後，她表示應對方要求寫下「悔過書」，其後再申請回鄉證並與國安處人員即日來回深圳，行程包括了解中國及共產黨的發展等。今年9月她在啟程往加拿大多倫多升學成功取得護照，至今第一個學期亦已將近完結。 否認處心積慮騙國安 本港時間昨日晚上10時許，周庭突在社交網站發文指，深思熟慮後決定不會回港報到，也大概一輩子不會返回香港，又解釋起初完全沒有思考過會否回港，本身亦已購買本月回港機票，「所以如果有人要說我處心積慮欺騙國安，那絕對是錯誤的陳述。」

警：國安處今年9月向她發回旅遊證件 警方指，該名女子於2020年8月10日因涉嫌違反「勾結外國勢力罪」被國安處拘捕。其後她於2020年底至2021年中因其他案件入獄。該女子出獄後繼續接受國安處保釋候查。警方亦根據香港國安法第43條附表二的權力限制該名女子離境。其間，該女子每次均按時向警方報到，態度合作。該名女子早前向警方透露希望能到外地升學並提供文件證明已被取錄，因此警方國安處於今年9月向她發回旅遊證件，並延長她的保釋至12月。

張欣宇：到內地參觀非法律程序一部分 協助反修例事件中被捕人士的立法會議員張欣宇表示，未聽過有反修例事件中被捕青年被要求回內地參觀，反而過去曾協助有關被捕人士申請回鄉證。他又相信有關人士若在自願的情況下「返去睇下亦好正常」，但質疑周庭違反保釋的承諾，誠信有問題，對其聲稱的說法抱持懷疑，難以求證她聲稱被要求到內地參觀以換取取回旅遊證件的說法，「可能係佢（周庭）自己提出呢？」對於周庭案件調查逾3年仍未起訴或完成，較長的保釋時間會否對周庭不公，他則指不太掌握周庭案件資料，難以評論。