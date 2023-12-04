周庭赴加拿大升學決定棄保　警籲懸崖勒馬不要一生背負「逃犯」之名 (更新)

【新增警方回應】 前香港眾志副秘書長周庭昨日(3日)趁27歲生日，在社交網站透露今年9月已獲香港國家安全處有條件批准赴加拿大升學，並原定今個月尾要回港就一宗勾結外國或境外勢力案報到，但她最終決定不會回港報到，「也大概一輩子不會回去了」。警方國安處今日(4日)表示，留意到最近有人在社交媒體表示不會按時向警方報到，警方強烈譴責這些公然挑戰法紀的不負責行為。警方呼籲當事人懸崖勒馬，不要選擇走一條不歸的路，一生背負「逃犯」之名。

今年報讀加拿大大學碩士 周庭2020年涉嫌違反《港區國安法》的勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪被捕，其後未有被落案起訴、需要定期向警方報到，而其旅遊證件亦已被扣留。她指，前年就包圍警察總部案服刑完畢後，一直沒有參與政治、聯絡以往的朋友，至今年決定報讀加拿大一所大學的碩士課程。 在周庭向國安處提交申請後，她表示應對方要求寫下「悔過書」，其後再申請回鄉證並與國安處人員即日來回深圳，行程包括了解中國及共產黨的發展等。今年9月她在啟程往加拿大多倫多升學成功取得護照，至今第一個學期亦已將近完結。