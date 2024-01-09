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2024-01-09 04:31:55
日報

周庭陳梓華與《日經》電郵聯絡 雙方承認黎智英聯絡境外勢力

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黎智英 囚車 港區國安法

黎智英由囚車押送到法院應訊。(資料圖片)

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》案件昨踏入第七日審訊。控方讀出控辯雙方的承認事實，包括在黎的手提電話發現他曾與美國前副國防長部長、美國前陸軍副參謀長等涉及境外勢力人士電郵來往，又透露《日本經濟新聞》曾電郵予前香港眾志成員周庭和同案被告李宇軒、陳梓華。

雙方承認事實亦包括除《蘋果日報》161篇涉案煽動文章外，《蘋果》Twitter(現稱X)帳戶亦有875篇涉案帖文，又指《蘋果》電子版約有80萬人訂閱，每月有關收入逾3,750萬元。控方又讀出警方在時任《蘋果》副社長陳沛敏的電話，找到她與黎智英助手Mark Simon、英國組織「香港監察」主席的WhatsApp紀錄。

據日經中國(香港)有限公司按令向警方提供的文件顯示，2019年8月周庭和李宇軒曾與《日經》等人有持續電郵來往，涉及在日本登報支持香港。警方其後拘捕李宇軒時，在其寓所搜出一部手提電話、兩部手提電腦、一盒「香港故事」卡片、3件印有「重光團隊」架字樣的黑色T恤等。

5名「從犯證人」將作供

控方昨完成宣讀61頁雙方承認事實，辯方申請在庭上播放片段，惟控方反對指24條片共涉及35小時。控方另提到控方證人列表減至14人，當中7人會出庭作供，包括「從犯證人」張劍虹、陳沛敏、楊清奇、李宇軒及陳梓華。案件今日續審。

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