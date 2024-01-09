周庭陳梓華與《日經》電郵聯絡 雙方承認黎智英聯絡境外勢力

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》案件昨踏入第七日審訊。控方讀出控辯雙方的承認事實，包括在黎的手提電話發現他曾與美國前副國防長部長、美國前陸軍副參謀長等涉及境外勢力人士電郵來往，又透露《日本經濟新聞》曾電郵予前香港眾志成員周庭和同案被告李宇軒、陳梓華。

雙方承認事實亦包括除《蘋果日報》161篇涉案煽動文章外，《蘋果》Twitter(現稱X)帳戶亦有875篇涉案帖文，又指《蘋果》電子版約有80萬人訂閱，每月有關收入逾3,750萬元。控方又讀出警方在時任《蘋果》副社長陳沛敏的電話，找到她與黎智英助手Mark Simon、英國組織「香港監察」主席的WhatsApp紀錄。