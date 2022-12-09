周日出戰浪琴香港一哩錦標 金鎗六十香港韌力精神象徵

被喻為「世界草地錦標大賽日」的浪琴香港國際賽事周日上演，兩屆香港馬王「金鎗六十」將第三度代表香港角逐浪琴香港一哩錦標(1,600米)，跟來自日本、澳洲與本地的佳駟一較高下，有機會追平前香港馬王「好爸爸」在此賽三連勝的紀錄。練馬師呂健威形容金鎗六十是從練以來遇到的最好一匹馬，是香港韌力精神的象徵，為社會帶來正能量，「希望牠能夠平『好爸爸』的紀錄，但不想給自己太大壓力。」

呂健威指，「金鎗六十」是一匹很有鬥心的馬，永不言敗，每次出賽會全力以赴；「牠是我一生練馬生涯中，遇到的最好一匹馬，能夠訓練到牠是我的榮幸，牠給予我練馬的信心，也給我的事業帶來肯定。」

今年香港放寬入境防疫措施，更多海外賽駒來港參賽，他說：金鎗六十雖然已7歲，但各方面顯得更成熟，而狀態也保持得不俗，「至於是否日本的參賽馬實力較強，那要比拼後才能分出高下。」