周日出戰浪琴香港一哩錦標 金鎗六十香港韌力精神象徵

被喻為「世界草地錦標大賽日」的浪琴香港國際賽事周日上演，兩屆香港馬王「金鎗六十」將第三度代表香港角逐浪琴香港一哩錦標(1,600米)，跟來自日本、澳洲與本地的佳駟一較高下，有機會追平前香港馬王「好爸爸」在此賽三連勝的紀錄。練馬師呂健威形容金鎗六十是從練以來遇到的最好一匹馬，是香港韌力精神的象徵，為社會帶來正能量，「希望牠能夠平『好爸爸』的紀錄，但不想給自己太大壓力。」
呂健威指，「金鎗六十」是一匹很有鬥心的馬，永不言敗，每次出賽會全力以赴；「牠是我一生練馬生涯中，遇到的最好一匹馬，能夠訓練到牠是我的榮幸，牠給予我練馬的信心，也給我的事業帶來肯定。」
今年香港放寬入境防疫措施，更多海外賽駒來港參賽，他說：金鎗六十雖然已7歲，但各方面顯得更成熟，而狀態也保持得不俗，「至於是否日本的參賽馬實力較強，那要比拼後才能分出高下。」
除星級賽駒為人矚目外，在不乏具名氣外國騎練的香港馬壇中，此駒一直由呂健威訓練、何澤堯策騎，馬主則是陳家樑，這組華人鐵三角備受注目。呂健威稱，以往華人騎師較少機會策騎一些頂級賽駒出戰大賽，故希望這個組合今年續交出好成績，為華人爭光。
「金鎗六十」是fit馬，亦靠好拍檔騎師何澤堯臨場應對。為達致人馬合一，何澤堯每天會與馬兒見面，帶同其最愛的紅蘿蔔餵飼，與牠踱步或做伸展運動，閒時更會說心事，關係是「家人亦是朋友」。對周日要面對本地及海外的頂級佳駟，他笑指，「我相信只要跑出自己水準，已經可以應付。」並透露過去兩年「金鎗六十」出戰國際賽時，入場馬迷人數受限，氣氛稍遜昔日，盼周日國際賽會回復從前，因「牠每次跑完也會望向觀眾席，看到多些馬迷也會樂在其中。」
「金鎗六十」自2019年起，在港出賽25次，取得22捷佳績，創下自1971/1972年度馬季香港賽馬轉為職業化以來的最多頭馬數目紀錄。浪琴香港國際賽事分別浪琴香港盃(2,000米)、浪琴香港一哩錦標(1,600米)、浪琴香港短途錦標(1,200米)，以及浪琴香港瓶(2,400米)。