周日十公里賽取消 10月維港泳或停辦

本港疫情升溫，單日確診個案昨突破七千宗，政府對舉辦大型公開活動有所保留。其中田徑總會接獲政府通知，原定將於周日(28日)舉行的「十公里錦標賽2022」參賽名額將大幅削減，田徑總會決定取消賽事。另外，原定今年10月舉辦的維港泳2022亦表示，當局需要限制活動人數至500人，否則或需停辦賽事。兩總會發表聯合聲明，指對政府臨時大幅減少2個賽事的比賽名額感到失望。

兩總會表示，兩項賽事均嚴格執行防疫措施，包括要求確保跑手和泳手完成疫苗接種、安排賽前48小時進行核酸檢測，及分批起步的方式作賽，惟相關部門仍決定大幅減少比賽名額。聲明指，這兩項賽事亦曾提出將比賽出發分為多個小組，使每組參賽隊伍少於500人。兩總會希望政府提高透明度，在往後香港體育賽事於溝通渠道，及公共衛生安全的最終決策方面能夠作更好的安排和溝通，以確保賽事的完整性。

「十公里錦標賽2022」原設1,500個名額，但昨最終接獲政府部門通知，因應近日本地疫情升溫要大幅削減參賽名額。田總在其Facebook專頁表示，一直有向政府反映「所有已報名及已繳費跑手應有同等參賽機會」，由於政府不接納，經審慎考慮後決定取消賽事。田總指，受影響的參賽者將獲全數退回已繳報名費，對取消賽事造成的不便致歉。

僅約400人可參賽 泳總憂浪費資源

另外，原定今年10月舉辦的維港泳2022，亦獲通知因疫情發展，需要限制活動人數至500人，當中包括工作人員。泳總指在有關限制下，只有300至400人可以參賽，擔心會浪費資源，將考慮停辦賽事。游泳總會會長王敏超昨在電台表示，已向當局提出反建議，將維港泳分開4個不同時段出發，希望可放寬參加人數，但仍不獲當局批准，他對此感到失望。他又稱，去年的維港泳約有1,500人參與，且未有造成大型爆發，認為已經實施了足夠防疫措施。他擔心，若賽事延至12月舉行，天氣情況或影響泳手表現，希望可以再度與政府商討。