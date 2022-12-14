周日單車節凌晨1時分階段封路 主要道路料上午11時解封

5,000人參加的體育盛事新地單車節周日(18日)舉行，50公里組別打頭陣，清晨5時20分開始，車手踏遍「三橋三隧」。相關路段當日凌晨1時起分階段封路，當50和30公里組項目均完成，受影響主要道路上午11時或之前解封；尖沙咀東海旁一帶道路，在完成男女子和隊際賽事、頒獎禮後，視乎交通情況約下午3時30分解封所有路段。封路期間，有154條巴士及專線小巴受影響。

50公里組和30公里組屬非競賽項目，當中50公里路線涵蓋難得開放予單車行走的「三隧三橋」：尖沙咀梳士巴利道出發，途經長青隧道、青馬大橋、尖山隧道等，返回尖沙咀「1881」終點。警方當日凌晨1時起上址一帶分階段封路或改道，當中青嶼幹線往九龍車輛須改行下層管道，馬灣上橋車輛須掉頭，逆線駛至青馬收費廣場再調頭行青馬大橋下層，西九龍油麻地、尖沙咀一帶亦受影響。警方呼籲駕駛人士留意指示，忍讓，預留額外時間等。

隨賽事進展和情況分階段解封，青馬大橋出九龍料7時15分回復正常，尖山隧道往沙田方向汀九橋料於上午9時解封、長青隧道、昂船洲大橋西九龍公路等料上午11時或之前解封。尖東海旁梳士巴利道、麼地里、部分科學館道、都會道、紅磡道和紅磡繞道，下午3時30分視乎情況解封。