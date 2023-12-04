周日國際一級賽 嚴謹檢查賽驅 海外馬匹全程分隔免交叉感染

來港比賽的海外馬匹，馬會在賽前會進行多次檢驗。(蘇文傑攝)

被譽為「世界草地錦標大賽」的浪琴香港國際賽周日(10日)將於沙田馬場舉行，今屆4場國際一級賽的總獎金達1.18億港元，共24匹海外馬匹參賽，創2018年以來新高。為保障所有參賽馬匹的健康，香港賽馬會實行嚴謹的檢疫制度，確保能為牠們提供公平、公正及安全的比賽環境。

負責馬匹運送及檢疫過程的國際獸醫聯絡及流行病學高級經理林嘉豪指，馬會有一個專責處理進出口賽馬的部門，包括聯絡指定海外機構的類似部門，了解參賽海外賽馬是否符合訪港資格。

海外賽馬一般會在賽前7至10日抵港，以讓牠們得到充足的適應時間，而來港旅程一般最少要20小時。林嘉豪指，海外馬匹到達後，獸醫會立即抽取鼻液、尿液及至少3筒血液樣本，安排獸醫檢查，確認牠們沒有患上馬流感或使用禁藥、身心狀況良好後才會獲准出賽。

林嘉豪續指，牠們在賽前幾天會分別再進行2次獸醫檢查，包括聽診心臟、檢查跟腱和關節等前肢結構，以及觀察馬匹踱步等，讓隨行人員對牠們來港後的狀態心裡有數。

為免交叉感染，海外賽馬會入住檢疫馬房、待本地馬匹返回馬房後才晨操，兩者全程分隔。林嘉豪表示，檢疫馬房與本地馬房相距1公里、共有18座，通常會編排同一原居地及性別的馬匹入住同一座檢疫馬房，範圍內除設行馬機、踱步圈等訓練設施外，每座亦有獨立的冷氣、抽風系統等，以防止馬匹傳染病散播。