周日氣溫急降至15度 下周三低見10度 多區僅單位數

馬拉松跑手注意，周日氣溫急降。天文台指，預料一道冷鋒會在周六晚至周日早上橫過華南沿岸，天氣顯著轉冷，預計周六氣溫高達攝氏26度，但相隔13小時至周日清晨急降11度、至15度。而下周三氣溫將低至10度，市民宜注意氣溫變化。

香港昨日多區仍逾20度，新界如上水和元朗更高達逾25度，天文台指，一股清勁至強風程度的東北季候風會在今日繼續影響華南沿岸，氣溫介乎17至21度。隨著季候風在本周後期緩和，廣東地區氣溫逐步回升，星期六日間相當溫暖，氣溫介乎19至26度，但預料一道冷鋒會在周六晚至周日早上橫過華南沿岸，與其相關的強烈冬季季候風會在隨後數日影響該區，天氣顯著轉冷。