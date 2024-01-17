周日氣溫急降至15度 下周三低見10度 多區僅單位數

馬拉松跑手注意，周日氣溫急降。天文台指，預料一道冷鋒會在周六晚至周日早上橫過華南沿岸，天氣顯著轉冷，預計周六氣溫高達攝氏26度，但相隔13小時至周日清晨急降11度、至15度。而下周三氣溫將低至10度，市民宜注意氣溫變化。
香港昨日多區仍逾20度，新界如上水和元朗更高達逾25度，天文台指，一股清勁至強風程度的東北季候風會在今日繼續影響華南沿岸，氣溫介乎17至21度。隨著季候風在本周後期緩和，廣東地區氣溫逐步回升，星期六日間相當溫暖，氣溫介乎19至26度，但預料一道冷鋒會在周六晚至周日早上橫過華南沿岸，與其相關的強烈冬季季候風會在隨後數日影響該區，天氣顯著轉冷。
周日舉行香港馬拉松，當中半馬及全馬組別分別於早上5時40分及6時開跑。天文台預計當日清晨5時氣溫將降至15度，新界再低一、兩度；至中午市區亦維持只有15度。隨後兩三日天氣逐步轉冷，下周三最低僅10度，打鼓嶺低見6度，石崗7度，元朗、上水、大埔等亦只有8度。
流感活躍度持續，氣溫急降，市民更要小心感冒。衛生防護中心早前已提醒，高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，而市民在乘搭交通工具或在人多擠逼的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。出現呼吸道感染病徵的人士，即使症狀輕微亦應佩戴外科口罩，不應上班或上學，及盡早向醫生求診，減低傳播風險。