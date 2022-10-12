周末好去處 | 無限極30週年期間限定「快樂研究所」 過快樂無限一天

香港人生活忙碌，更一「笑」難求，有研究指，小孩每天平均笑300-400次，成年人每天卻只有14次。適逢一年一度的「世界微笑日」，「無限極」將由10月12至16日，一連五日於馬鞍山MOSTown舉辦30週年「快樂研究所」期間限定活動， 為市民帶來無限正能量。透過快樂心情、超級食物及現代化草本養生三大元素，打造五個色彩繽紛的「快樂無限攤位」，更邀得擁有「招牌甜美笑容」的仙氣女藝人龔嘉欣（Katy），與大家一同擁抱健康和快樂。

第一站：「無限樂特飲攤位」自由搭配健康飲品 免費DIY外帶重用杯

健康生活由飲食做起，參加者只需讚好及追蹤無限極的Facebook和Instagram「生活Chill健康 (Powered by Infinitus)」專頁，即可獲「無限樂特飲」乙杯。「無限樂特飲攤位」的各款特製健康飲品，以保健保本菁萃、潤和津露本草菁萃、奕華本草菁萃及雪顏莓果飲四大皇牌產品作基底，再加上多款養生保建配料和有益生果或乾果沖調。

五款特選推介包括：元氣滿滿的「皇牌無限樂」(橙汁、乾果橙及膠原蛋白凍)、清肝明目「神秘樂族」(杞子)、養身美顏「追夢者」(洛神花)、小清新「爽快時刻」(蘋果汁及檸檬片)和甘甜代表「苦甘作樂」(陳皮混合玫瑰花)。參加者亦可根據個人口味及需求，自行作出配搭。另外還附送可重用外帶杯，參加者可以親手以各式各樣的英文字母、表情及字句貼紙裝飾，打卡分享這份喜悅！