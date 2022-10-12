周末好去處 | 無限極30週年期間限定「快樂研究所」 過快樂無限一天

香港人生活忙碌，更一「笑」難求，有研究指，小孩每天平均笑300-400次，成年人每天卻只有14次。適逢一年一度的「世界微笑日」，「無限極」將由10月12至16日，一連五日於馬鞍山MOSTown舉辦30週年「快樂研究所」期間限定活動， 為市民帶來無限正能量。透過快樂心情、超級食物及現代化草本養生三大元素，打造五個色彩繽紛的「快樂無限攤位」，更邀得擁有「招牌甜美笑容」的仙氣女藝人龔嘉欣（Katy），與大家一同擁抱健康和快樂。
第一站：「無限樂特飲攤位」自由搭配健康飲品 免費DIY外帶重用杯
健康生活由飲食做起，參加者只需讚好及追蹤無限極的Facebook和Instagram「生活Chill健康 (Powered by Infinitus)」專頁，即可獲「無限樂特飲」乙杯。「無限樂特飲攤位」的各款特製健康飲品，以保健保本菁萃、潤和津露本草菁萃、奕華本草菁萃及雪顏莓果飲四大皇牌產品作基底，再加上多款養生保建配料和有益生果或乾果沖調。
五款特選推介包括：元氣滿滿的「皇牌無限樂」(橙汁、乾果橙及膠原蛋白凍)、清肝明目「神秘樂族」(杞子)、養身美顏「追夢者」(洛神花)、小清新「爽快時刻」(蘋果汁及檸檬片)和甘甜代表「苦甘作樂」(陳皮混合玫瑰花)。參加者亦可根據個人口味及需求，自行作出配搭。另外還附送可重用外帶杯，參加者可以親手以各式各樣的英文字母、表情及字句貼紙裝飾，打卡分享這份喜悅！
第二站：哪種顏色最能代表當刻心情？「點點快樂」扭轉心情 獲保健禮品
同樣地，只需要讚好及追蹤無限極的Facebook和Instagram「生活Chill健康 (Powered by Infinitus)」專頁，即可免費獲「點點快樂」扭蛋機會乙次。五部扭蛋機分別是粉紅、青綠、橙色、紫、桃紅色，各蘊含特定心情定義，如粉紅代表浪漫、綠色則代表清新，參加者可根據當刻心情來挑選相應顏色的扭蛋機，帶走裡面的保健禮品。
第三站：「快樂冷知識攤位」快樂知多少？
顧名思義，「快樂冷知識攤位」當然就是分享不為人知的快樂知識及資訊，通過對「快樂」有更深入了解，學會如何擁抱快樂，繼而將這份快樂感染身邊每一位。
第四站：「無限冷笑話」你今日笑咗未？
無限極 「快樂研究所」關心大眾的身心健康，特意為生活忙碌的都市人帶來多達50個冷笑話，讓大家歎滋味健康特飲的同時，為心靈充充電，放鬆大笑，過上愉快的一天。
第五站：必玩笑哈哈打卡位 吉祥卡通人物「小G」現身為大家打打氣
無限極30週年「快樂研究所」期間限定活動當然也不乏打卡位，笑哈哈打卡位特意以暖橙色為主調，還佈滿開心喜樂的表情及不同的笑臉展示球，整個氛圍也充斥著正能量。參加者還可以到「快樂收集機」，在「哈哈鏡地帶」打卡影相，拍下幽默無比、令人發笑的一刻。
無限極的吉祥卡通人物「小G」也會於10月14至16日的中午12時至下午7時現身「快樂研究所」，慶祝全新網購平台的誕生之餘，親自為大家打打氣。
同場加映：Instagram Smile Challenge「拎高分，一齊fun」
為了鼓勵大眾笑得更多，無限極品牌特意創作Instagram Smile Challenge快樂指數濾鏡遊戲，「笑得愈開心，拎得愈高分」，分享予親朋戚友，「拎高分，一齊fun」。
立即試玩：www.instagram.com/ar/3190506014499131/
活動詳情
日期：2022年10月12日（星期三）至10月16日（星期日）
時間：中午12時至晚上7時
地點：馬鞍山MOSTown新港城中心Atrium C活動空間