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2024-03-01 14:00:00

周末好去處｜紅花嶺郊野公園今起成立　有土沉香等　現開放兩條郊遊徑

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紅花嶺郊野公園即日成立。圖示於紅花寨遠眺山嶺。(政府新聞處圖)

紅花嶺郊野公園即日成立。圖示於紅花寨遠眺山嶺。(政府新聞處圖)

漁護署今(1日)宣布，紅花嶺郊野公園即日成立，為香港第25個郊野公園。公園面積約530公頃，位於新界東北的沙頭角，北面與深圳梧桐山風景區的山脈相連，南面鄰近八仙嶺郊野公園。紅花嶺的自然生境包括次生林、灌木及高地草原，生物多樣性豐富，當中有不少屬高保育價值的物種，例如紅杜鵑、土沉香、大草鶯及灰伏翼。

圖示紅杜鵑，一種屬高保育價值的物種。(政府新聞處圖) 圖示蓮麻坑鉛礦洞。(政府新聞處圖) 圖示紅花嶺與深圳梧桐山一脈相連。(政府新聞處圖) 圖示紅花嶺的路標和標距柱。(政府新聞處圖) 圖示部分紅花嶺郊遊徑。(政府新聞處圖) 圖示紅花嶺與深圳梧桐山一脈相連。(政府新聞處圖) 圖示於紅花寨觀景點眺望沙頭角海。(政府新聞處圖) 圖示紅花嶺的路標和標距柱。(政府新聞處圖)

與深圳梧桐山一脈相連

漁護署指，紅花嶺一帶連綿的山嶺及縱橫交錯的天然溪澗為野生動植物提供各式各樣的棲息地，而且在地理位置上和深圳梧桐山一脈相連，形成連接兩地的生態廊道。署方正與深圳市梧桐山風景區管理處共同制定工作計劃，包括資訊交流、專項研究、改善生態廊道的質量，以形成更大範圍的連續生境，促進港深兩地的生態融合，而且該公園內有曾生產方鉛礦的礦洞，是本港1940年代最大規模的採礦系統之一，提供了獨特的人文景觀。

漁護署會在紅花嶺郊野公園推行管理措施以達致保育、康樂和教育目的，並執行《郊野公園及特別地區規例》的規管，以保育該處的自然環境、天然景觀和文物古蹟資源，以及提高生物多樣性。

蓮麻坑鉛礦洞博物館料年底完成

人員正在郊野公園內修建遠足徑網絡、郊遊地點、觀景點等康樂配套設施。目前已經開放兩條郊遊徑──紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑，入口分別位於沙頭角山咀和蓮麻坑村。遠足徑沿路會設置資訊板、路標和標距柱，並加設觀景點及傳意牌，方便公眾遠足郊遊。蓮麻坑鉛礦洞現正進行活化工程，使其成為開放式博物館，讓公眾了解當地從前工業採礦歷史和蝙蝠生態，工程預計於今年年底完成。

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當局提醒市民，紅花嶺郊野公園位置偏遠，山勢崎嶇，沿兩條郊遊徑遊覽需步行約4至5小時，市民應按自己的體力和遠足經驗，並留意天氣情況計劃行程。另外，漁護署建議市民結伴同行，並實踐「行山有道」遠足禮儀保護郊野，包括自備可重用水樽和毛巾，以及「自己垃圾自己帶走」。

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