周浩鼎不滿多條錦田鄉村未接駁污水主幹渠　對政府回覆「摸不著頭腦」

政府早於2005年在錦田鄉展開鄉郊排污主幹渠工程，附近落成的私人屋苑已接駁污水主幹渠。不過，民建聯新界西北立法會議員周浩鼎不滿多條錦田鄉事委員會屬下鄉村仍未進行任何公共排污渠接駁工程，令村民多年來十分困擾。

環境及生態局回覆周浩鼎的書面質詢，解釋由於持份者未能達成共識，加上沿線地下公用設施管線擠擁，以致部分錦田鄉排污系統的主幹渠未能在項目於2011年完成時一併落成。現時仍未有污水渠覆蓋的鄉村地區，包括一些位置偏遠而常住人口稀少的鄉村，當區居民可繼續利用在地污水處理設施，如化糞池及滲濾系統，處理其污水。當局指元朗區幅員廣闊且鄉村地區數目眾多，政府會繼續與區議會、鄉事委員會和村代表等持分者加強溝通，並綜合考慮多方面因素，包括計劃對環境改善程度、鄉村人口密度、居民的意願、技術可行性、成本效益和財政狀況等，適時為餘下的錦田鄉村地區規劃相關工程。