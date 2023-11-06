周浩鼎聲言美國介入可將國安案件「送中」　民建聯工聯會美領抗議制裁高官法官

美國跨黨派國會議員日前提出法案，要求制裁49名本港官員和法官，民建聯及工聯會今日分別到美國駐港澳總領事館抗議。身兼執業律師的民建聯副主席周浩鼎指，如果有外國勢力嚴重介入或干涉司法制度，有機會牽動港區國安法第55條，特區政府在這情況下有權報請中央，將相關國安案件交還中央政府審理。

民建聯在抗議聲明中指，自從港區國安法實施以來，香港社會回復穩定，市民人身安全、及其依法享有的各項權利、自由得到更好保障。事實上美國自身亦有維護國家安全的法律，但該等美國議員以雙重標準，公然干預香港內部事務，抹黑香港特區的司法制度，甚至企圖影響特區司法制度的運作，明目張膽地恐嚇特區官員及法官，完全視法治為無物，充分顯示其霸凌氣焰，已經激起香港市民的強烈憤怒。