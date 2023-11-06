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2023-11-06 13:19:16

周浩鼎聲言美國介入可將國安案件「送中」　民建聯工聯會美領抗議制裁高官法官

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周浩鼎聲言美國介入可將國安案件「送中」　民建聯工聯會美領抗議制裁高官法官(蘇文傑攝)

周浩鼎聲言美國介入可將國安案件「送中」　民建聯工聯會美領抗議制裁高官法官(蘇文傑攝)

美國跨黨派國會議員日前提出法案，要求制裁49名本港官員和法官，民建聯及工聯會今日分別到美國駐港澳總領事館抗。身兼執業律師的民建聯副主席周浩鼎指，如果有外國勢力嚴重介入或干涉司法制度，有機會牽動港區國安法第55條，特區政府在這情況下有權報請中央，將相關國安案件交還中央政府審理。

民建聯在抗議聲明中指，自從港區國安法實施以來，香港社會回復穩定，市民人身安全、及其依法享有的各項權利、自由得到更好保障。事實上美國自身亦有維護國家安全的法律，但該等美國議員以雙重標準，公然干預香港內部事務，抹黑香港特區的司法制度，甚至企圖影響特區司法制度的運作，明目張膽地恐嚇特區官員及法官，完全視法治為無物，充分顯示其霸凌氣焰，已經激起香港市民的強烈憤怒。

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民建聯要求美國議員立即停止政治操弄

民建聯指全力支持特區官員和司法人員根據港區國安法履行職責，維護國家安全和香港繁榮穩定。任何企圖以制裁方式向被委派處理某類案件的法官、檢控人員施壓的行為，都是侮辱及踐踏法治，強烈要求相關美國議員立即停止卑劣的政治操弄。

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工聯會稱美方不願看到香港繁榮發展

另一方面，工聯會請願時指，美國政客炮製所謂法案，叫囂要制裁49位執行港區國安法的特區政府官員、檢控官及法官。工聯會批評美國這種無理行為，嚴重干預香港內部事務，損害香港法治，予於最強烈的譴責。工聯會強調自從香港實施港區國安法後，香港由亂轉治，走向由治及興的新局面，但美國政客不願看到香港繁榮發展的一面，公然大搞政治操弄，只會讓包括香港同胞在內的中國人民更加同仇敵愾，讓香港政府管治團隊和司法執法人員更加堅定履行職責，維護國家安全。

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工聯會表示，美國愈干預和制裁香港，越證明港區國安法立法和執法的重要性及必要性，更加堅定香港維護國家安全的決心，從而不讓美國的圖謀得逞。工聯會警告有關美國政客，任何的圖謀和卑劣伎倆，都動搖不了他們堅定維護一國兩制和國家安全的決心，而中華民族偉大復興的歷史進程是大勢不可阻擋。

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