呼吸道病例持續增加！春夏季恐「三疫夾擊」 7大止咳護肺食物推介

流感高峰期持續，而且一波未平一波又起，有專家預計，今年春夏季有機會出現流感、新型肺炎及合孢病毒「三疫夾擊」的情況。萬一出現上呼吸道感染症狀，甚至是久咳不癒的情況，除了服用藥物，更可從食療入手，以天然溫和的方式紓緩咳嗽，調養肺腑。以下將為你推介7大止咳護肺食物，好讓大家做好抗病準備，提升上呼吸道健康！ 流感疫情未見頂 春夏季更恐「三疫夾擊」 衞生防護中心公開的數據顯示，截至2024年2月28日，流感相關入院率仍高於基線水平。有大學醫學院院長表示，本港新冠及流感病毒活躍程度仍在上升，暫時未見頂。另外，更有專家預計，今年春夏季為合孢病毒活躍期，有機會出現流感、新型肺炎及合孢病毒「三疫夾擊」的情況。 不同類型的上呼吸道病毒接踵而來，有不少人相繼病倒，甚至出現久咳不癒的症狀，看數遍醫生亦未見好轉。想根治久咳問題，除了服用藥物，不少人會選擇用食療調養肺腑，固本培元，以溫和且有效的方式鞏固上呼吸道健康。 必食7大止咳護肺食物 一、雪梨：清肺潤喉，適用於熱咳症狀。

二、蜂蜜：有助抑制喉嚨發炎，與其他止咳食物同時服用，效果更加明顯，適合紓緩熱咳。

三、生薑：生吃薑片具有止咳效果，無論是冷咳、熱咳人士，亦非常適合。

四、白蘿蔔：具有消炎作用，可緩和喉嚨不適。蘿蔔中的硫素，亦有止咳功效，比較適合熱咳患者。

五、三文魚：富含OMEGA-3脂肪酸，可以對抗發炎、增加呼吸道抵抗力，也能預防肺部氧化產生的壓力。

六、南瓜：南瓜中的β-胡蘿蔔素是呼吸道黏膜第一道防線，可能有助於提升上呼吸道抵抗力、舒緩支氣管炎和氣喘的症狀。

七、鱷魚肉 《本草綱目》早有記載，「鱷魚肉至補益，主治呼吸」，現代更有研究指出，鱷魚肉含有鱷魚多醣，能針對受損氣管組織作出修護，加上鱷魚膠原蛋白能夠強化呼吸組織的彈性，達至「先修護、後強韌」的功效，因此不少人都會煲鱷魚肉湯水，以紓緩上呼吸道不適症狀。

不過，市面上的鱷魚肉質素參差，曾有店鋪魚目混珠，以蛇肉、巨蜥肉充當鱷魚肉出售，消費者難以購買品質有保證的鱷魚肉。再加上煲燉湯水費時費力，故近年越來越多人轉為服食含有優質鱷魚肉的保健品，方便又安心。 100%澳洲鱷魚 「正品鱷肺補」值得信賴 「正品鱷肺補」所選用的100%澳洲Darwin灣鱷，在無污染、水質優良的海域生長，並受當地政府嚴格監管，每年限產，以確保鱷魚品質。此外，產品更添加了優質蟲草CS-4及槲皮素，所有成分採用科技萃取，較一般鱷魚湯品更能保證成分有效。

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