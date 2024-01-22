呼籲市民溝針增抗體 專家料未來再爆新冠

有專家預計未來一至兩個月，本港會出現新一波疫情。(林俊源攝)

本港踏入冬季以來，新冠肺炎確診數字有所回升。港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華指，隨著天氣轉冷、農曆新年社交聚會增加，預計未來一至兩個月或爆發新一波疫情。港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅就呼籲，高危群組應盡快接種第三代新冠疫苗。

衛生防護中心最新的污水監測顯示，變異病毒株JN.1已取代XBB，成為最流行的變異株，但暫時未有證據顯示JN.1會引發更嚴重疾病。關日華表示，現時社會抗疫意識減低了許多，但做法其實絕對不正確，又稱隨著感染人數持續上升，重症和死亡個案亦自然會增加。