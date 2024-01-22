熱門搜尋:
渣打馬拉松2024 香港足球 垃圾徵費 床哥 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-22 04:31:53
日報

呼籲市民溝針增抗體 專家料未來再爆新冠

分享：

有專家預計未來一至兩個月，本港會出現新一波疫情。(林俊源攝)

本港踏入冬季以來，新冠肺炎確診數字有所回升。港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華指，隨著天氣轉冷、農曆新年社交聚會增加，預計未來一至兩個月或爆發新一波疫情。港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅就呼籲，高危群組應盡快接種第三代新冠疫苗。

衛生防護中心最新的污水監測顯示，變異病毒株JN.1已取代XBB，成為最流行的變異株，但暫時未有證據顯示JN.1會引發更嚴重疾病。關日華表示，現時社會抗疫意識減低了許多，但做法其實絕對不正確，又稱隨著感染人數持續上升，重症和死亡個案亦自然會增加。

促勿輕視新冠後果

關日華同時指出，外國經驗顯示一旦有個案傳入，感染個案在短時間內便會倍升。他強調，不少兒童染疫後都會出現急性併發症和中、長期後遺症，甚至嘶哮症、急性壞死性腦炎等，而長者染疫則會提高死亡率，呼籲市民切勿輕視新冠肺炎可帶來的「毀滅性後果」。

孔繁毅強調「溝針」安全

另外，有研究顯示首兩針接種滅活疫苗、第三針接種mRNA疫苗，體內抗體便會大幅增加，發現接種復必泰會高15.8倍、莫德納會高23倍。孔繁毅建議，之前接種科興滅活疫苗的市民，之後接種加強劑時可考慮「溝針」，轉打第三代mRNA疫苗。他表示，XBB疫苗加強劑有效預防目前流行的變異病毒株，又強調「溝針」做法安全。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受