呼籲市民溝針增抗體 專家料未來再爆新冠

本港踏入冬季以來，新冠肺炎確診數字有所回升。港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華指，隨著天氣轉冷、農曆新年社交聚會增加，預計未來一至兩個月或爆發新一波疫情。港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅就呼籲，高危群組應盡快接種第三代新冠疫苗。
衛生防護中心最新的污水監測顯示，變異病毒株JN.1已取代XBB，成為最流行的變異株，但暫時未有證據顯示JN.1會引發更嚴重疾病。關日華表示，現時社會抗疫意識減低了許多，但做法其實絕對不正確，又稱隨著感染人數持續上升，重症和死亡個案亦自然會增加。
促勿輕視新冠後果
關日華同時指出，外國經驗顯示一旦有個案傳入，感染個案在短時間內便會倍升。他強調，不少兒童染疫後都會出現急性併發症和中、長期後遺症，甚至嘶哮症、急性壞死性腦炎等，而長者染疫則會提高死亡率，呼籲市民切勿輕視新冠肺炎可帶來的「毀滅性後果」。
孔繁毅強調「溝針」安全
另外，有研究顯示首兩針接種滅活疫苗、第三針接種mRNA疫苗，體內抗體便會大幅增加，發現接種復必泰會高15.8倍、莫德納會高23倍。孔繁毅建議，之前接種科興滅活疫苗的市民，之後接種加強劑時可考慮「溝針」，轉打第三代mRNA疫苗。他表示，XBB疫苗加強劑有效預防目前流行的變異病毒株，又強調「溝針」做法安全。