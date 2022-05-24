命懸一線心功能僅餘11% 65歲婦急須換心續命 丈夫盼有心人遺愛人間

現年65歲的女病人許佩蘭上月初突然患急性心肌炎，至今心功能只剩下11%，急需心臟移植續命；病人丈夫盧仲新崩潰表示，對於結婚40年的「初戀」妻突然患病感晴天霹靂，只能祈求盡快找到合適的心臟移植。何女士的主診醫生坦言，病人生命在倒數，「換心是唯一重獲新生的機會」，呼籲市民若有離世親友是O型血、體形相若，盡快聯絡醫管局捐出心臟。

65歲的許佩蘭過往身體健康，無長期病，退休後經常與丈夫散步、行山，上月初經常打嗝有胃氣，以為胃部出現問題，惟服用了家庭醫生的胃藥後仍無改善。至4月6日，因心口痛及氣促入住瑪麗醫院，經診治後發現患上急性心肌炎引發心臟衰竭，一度要用人工心肺機。其後病情持續惡化，須植入體外左右心室輔助裝置，代替左右心室功能，作為接受心臟移植的過渡性治療。

醫生：與時間和併發症競賽

不過，使用外來裝置維持生命非長遠之計。瑪麗醫院心胸外科副顧問醫生李岸政指，這些外在的輔助裝置會增加病人細菌感染的風險，亦有機會出現血塊阻塞喉管及發炎而導致併發症；加上病人正服用薄血藥，容易令其他器官出血，萬一出現腦出血、多發性器官衰竭等嚴重情況，有機會令其即時喪命，故要與時間競賽，在黃金時間進行換心手術。

目前許女士仍可以說話和吃東西，肝和腎功能暫無大礙，不過葛量洪醫院心臟內科副顧問醫生黃加霖形容，「生命倒數緊，今日唔知聽日事」，直言「換心是唯一、最後一個重獲新生的機會」。他續指，瑪麗醫院每年會收到數宗類似個案轉介，如成功換心，存活率可達九成，逾半數人更可延續10至15年壽命。由於一般換心要等逾半年，團隊不想許女士錯過接受移植的黃金機會，決定主動出擊作出呼籲。

