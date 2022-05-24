命懸一線心功能僅餘11% 65歲婦急須換心續命 丈夫盼有心人遺愛人間

現年65歲的女病人許佩蘭上月初突然患急性心肌炎，至今心功能只剩下11%，急需心臟移植續命；病人丈夫盧仲新崩潰表示，對於結婚40年的「初戀」妻突然患病感晴天霹靂，只能祈求盡快找到合適的心臟移植。何女士的主診醫生坦言，病人生命在倒數，「換心是唯一重獲新生的機會」，呼籲市民若有離世親友是O型血、體形相若，盡快聯絡醫管局捐出心臟。
65歲的許佩蘭過往身體健康，無長期病，退休後經常與丈夫散步、行山，上月初經常打嗝有胃氣，以為胃部出現問題，惟服用了家庭醫生的胃藥後仍無改善。至4月6日，因心口痛及氣促入住瑪麗醫院，經診治後發現患上急性心肌炎引發心臟衰竭，一度要用人工心肺機。其後病情持續惡化，須植入體外左右心室輔助裝置，代替左右心室功能，作為接受心臟移植的過渡性治療。
醫生：與時間和併發症競賽
不過，使用外來裝置維持生命非長遠之計。瑪麗醫院心胸外科副顧問醫生李岸政指，這些外在的輔助裝置會增加病人細菌感染的風險，亦有機會出現血塊阻塞喉管及發炎而導致併發症；加上病人正服用薄血藥，容易令其他器官出血，萬一出現腦出血、多發性器官衰竭等嚴重情況，有機會令其即時喪命，故要與時間競賽，在黃金時間進行換心手術。
目前許女士仍可以說話和吃東西，肝和腎功能暫無大礙，不過葛量洪醫院心臟內科副顧問醫生黃加霖形容，「生命倒數緊，今日唔知聽日事」，直言「換心是唯一、最後一個重獲新生的機會」。他續指，瑪麗醫院每年會收到數宗類似個案轉介，如成功換心，存活率可達九成，逾半數人更可延續10至15年壽命。由於一般換心要等逾半年，團隊不想許女士錯過接受移植的黃金機會，決定主動出擊作出呼籲。
初戀成佳偶 望相伴續走人生路
許佩蘭的丈夫盧先生指太太本身做秘書，退休5年，是他的初戀情人，二人結婚40年，常結伴運動行山，病發前身體並無異樣，對於太太突然毫無先兆入院，感到「晴天霹靂」。回憶二人廝守大半生，盧先生多次情緒激動、泣不成聲：「我好感恩可以同佩蘭結為夫妻，互相扶持」，又感謝妻子多年來細心打理家中事務，「以前就算我夜晚11點收工，佢都會煮埋飯等我，令我有熱飯食、有熱湯飲」。正當盧先生希望在退休後好好照顧妻子，怎料枕邊人卻突然患上急病，他坦言「不敢想像如果太太就這樣，我不知如何走下去。」
不過，盧先生形容太太求生意志強，雖然每天臥病在床，仍保持正面心態，還經常反過來鼓勵和安慰他「唔好驚，我一定捱得過呢關。」盧先生表示，「佩蘭最大的心願便是捱過這關，她最希望可以陪我走人生路途，希望盡快有合適的心臟可換。」
院方指，許佩蘭目前是心臟移植輪候名單首位，她身高154厘米，體重42.9公斤，血型為O型。醫生說體形相若、高大一點的死者都適合捐心，年紀最好60歲或以下，沒有長期病患或心臟問題。許女士今年初已完成3劑新冠疫苗接種，院方稱心肌炎成因眾多，經檢查確認跟感染病毒，包括新冠病毒無關。
根據醫管局資料，目前有約76人輪候換心，今年至今共進行5宗心臟移植手術，去年全年亦僅8宗。