和合石及哥連臣角靈灰安置所新建1.8萬龕位　下周一起接受申請

食環署今日(8日)公布，將編配粉嶺和合石靈灰安置所第六期，以及東區哥連臣角新廈靈灰安置所，合共提供1.8萬多個新建的可續期骨灰龕位，並於3月20日至4月17日接受申請。

以攪珠及電腦隨機編配

在申請期內，食環署只會為每一位先人處理一份申請。申請人只須為同一位先人填寫一份申請表格，為其申請大型或標準骨灰龕位。申請大型龕位須於表格內填寫至少3位先人的資料，而申請標準龕位則須填寫至少一位先人的資料。

為加快編配程序，食環署會以攪珠及電腦隨機定出中籤申請人編配龕位次序，以及獲編配的特定龕位，而非由中籤申請人自行揀選龕位。中籤申請人可使用食環署網站的位置查詢系統，查詢相關龕位的位置。如決定接受，須在指定日期和時間，前往公眾骨灰龕位編配辦事處，辦理相關手續及繳交費用。

提供1.8萬個龕位

在新一輪編配下，和合石靈灰安置所第六期，可續期骨灰龕位共8,161個，當中包括8,000個標準龕位(4,000個禁香龕位及4,000個非禁香龕位)，以及161個大型龕位(82個禁香龕位及79個非禁香龕位)。哥連臣角新廈靈灰安置所可續期骨灰龕位共10,104個，包括10,000個標準龕位(5,000個禁香龕位及5,000個非禁香龕位)，以及104個大型龕位(52個禁香龕位及52個非禁香龕位)。