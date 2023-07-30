咖啡粉囊變飾物 升級再造設計大賞鼓勵為廢物賦予「第二生命」

地盤或商場不要的木廢料可變戶外家具？咖啡粉囊可化身成飾物？只要多花心思垃圾亦可「重生」！香港女青年商會為鼓勵公眾及本地企業賦予更多廢物「第二生命」，早前推出「重新．重生：升級再造設計大賞2023」，昨今兩日(29至30日)在南豐紗廠舉辦多項大型公眾活動，包括與Y ·PARK [林·區]攜手合作的得獎作品公眾展覽及升級再造工作坊等。
大賞有八個入圍「升級再造創新大獎」
大賞共有八個入圍「升級再造創新大獎」，當中金獎得主ZEN‧WOOD ｢綠‧本木｣ 由本地回收木廢料及回收再造塑膠組成，將從地盤、物流公司、商場等來源收集回來的木廢料打碎磨粉，混合再生膠粒，再於香港本地工廠進行生產，擠出成木塑複合材料，普遍稱為戶外木、環保木，應用在戶外工程，例如公園地台、牆身、戶外傢俱等。製造出來的環保木成品在被使用8-10年後，物料能再回到恆木工廠，再一次打碎再造，延長了材料的壽命，同時減伐木數量，幫助氣候行動。
銀獎得主延伸舊校服價值
銀獎得主Dress Green的設計延伸舊校服的價值，利用回收學校/企業之制服製作，量身訂做學校/企業禮品包括 UNI Bear（穿舊校服的熊）、筆袋、手提袋、漁夫帽等，並聘請本地的長者或單身的婦女生產。做到負責任生產，減少廢物到堆填區，教育公眾時裝廢物的可能。
用咖啡粉囊製飾物獲「綠色時尚大獎」
除金、銀、銅得主外，大賞更增加了兩個特別獎項「社區關懷大獎」及｢綠色時尚大獎｣，當中「綠色時尚大獎」Wind.n.Sand用咖啡粉囊製作了多款創新精美的耳環、手鐲、項鍊、鑰匙扣、戒指、胸針等；由於咖啡膠囊在環境中不可分解，透過「轉廢為寶」的概念，並希望自每個人都能「穿上意義」。