咖啡香中職場初體驗 學生工作坊學習溝通與創意

香港咖啡店林立，一杯看似簡單的拉花咖啡，若非親身「落手做」，難以體會當中的學問；正如學生從校園踏入職場，雖然只是角色轉換，所需的待人接物與溝通技巧卻截然不同。有非牟利機構聯同連鎖咖啡店舉辦一日工作坊，讓以校園與學業為生活重心的中學生，近距離接觸須與陌生人緊密互動的餐飲業運作，親身體驗咖啡師的工作；學生除了按指示完成工作，亦須發揮創意，參與期間限定飲品創作比賽，藉此加深對職場世界的理解，為日後投身社會作初步準備。圖:林俊源

星巴克香港與非牟利機構「青年成就香港部合」辦JA青年培育計劃，其中在星巴克社區共融分店中舉辦的事業準備課程，讓學生得到員工指導，親身體驗咖啡師工作。參與計劃的沙田崇真中學劉同學指，參與過不同的崗位後，初步了解到一間咖啡店，由設計一杯咖啡到出售需要很多程序，拓寬了其對市場行銷的視野。中華基督教會銘賢書院唐鐥楠則表示，一開始參加活動是因為星巴克在香港隨處可見，但親身接觸後才發現，沖咖啡的工序並非如表面般只是操作機器，當中所需的技巧與知識遠比想像中豐富。

每次工作坊有40至50名學生，他們會分組跟隨員工學習手沖咖啡、咖啡拉花、烘焙包點外，亦須在指定時內設計出一款「期間限定」創意飲品；有學生創製出「缽仔糕咖啡」、「青瓜汁椰子水」這些創新的飲品想法。工作坊結束，現場星巴克香港和青年成就香港部代表會即場為各隊學生表現和創意等整體評分，在此次工作坊勝出的大光德萃書院隊伍成功取得「入場券」，將參與於明年7月舉辦的終極創意大獎總決賽。4名組員均是修讀企業、會計與財務概論和經濟課的學生，她們構思以番石榴這款健康食品為主軸，務求創作出新鮮、價格低廉，同時符合Z世代、Alpha世代等口味的飲品。

組員李文希指出，作為商科學生需要創新，可以自己親自構思一件商品作銷售更是難得；另一位組員周卓思則表示，活動最有趣的地方是讓她們把學校學到的知識發揮出來，故在構思時亦緊記須契合市場需要，貼合現代人的喜好，逐步創造出新產品，令她非常興奮。

今年度料600學生受惠 JA青年培育計劃自去年起展開，會定期舉辦「JA創新營」，讓中學生在商界義工指導下，設計可持續發展的社會創新方案。而「事業準備課程@星巴克社區共融分店」，至今已完成9個工作坊，逾60名星巴克義工導師及近450名學生參與，以培養學生在面對真實工作環境時所需的知識、技能和自信心。香港星巴克高級品牌經理翁倩怡指，「社會對年輕一代的資源大部分集中在讀書、學習方面；透過活動望能讓學生探索，當踏出社會後，未來工作或須具備的合作、交流與溝通技巧。」今年度計劃辦12埸工作坊，預計將培訓近600名中學生，目前仍有小量名額可供學校報名。