哈佛大學被禁收國際生 科大無條件邀入讀 蔡若蓮：已聯繫哈佛香港校友會提供支援(更新)

在「QS世界大學排名2025」排第 47 位的科大表示，安排適用於現就讀哈佛的國際本科生與研究生，以及已獲得哈佛學位課程錄取通知的學生，到科大繼續深造。大學將優先加快錄取、轉換學分及提供度身訂造的支援，包括提供簽證辦理協助與住宿安排，以確保轉學過程順利，相關工作會有專責團隊處理。

科大說希望透過機會確保優秀學生能不受干擾地追求他們的學術目標。大學將提供無條件錄取、簡化的入學程序以及學術支援，協助有意願的學生順利轉學。首席副校長郭毅可表示，多元化能夠激發創意與進步，科大已經準備好迎接哈佛學生，為他們提供資源與充滿活力的環境，使其在專業領域中茁壯成長。

呼籲全港大學為合資格者提供便利措施

教育局局長蔡若蓮表示，已聯繫哈佛大學香港校友會，為獲錄取赴哈佛大學升學的同學提供全面支援。蔡若蓮在社交網站說，已呼籲全港所有大學，為合資格者提供便利措施，維護學生和學者的正當合法權益，按多元招生及人才政策，吸引頂尖人才。蔡若蓮又指，本港各大學均積極回應及密切留意情況，充份善用政府支持本地專上院校擴容提質的便利措施，包括已放寬的非本地學生上限，吸引全球優秀學子來港升學，進一步打造「留學香港」品牌。