哈佛大學被禁收國際生 科大無條件邀請入讀 本港升學顧問收20宗求助(更新)

美國政府宣布取消哈佛大學錄取國際學生資格，現有6,793名國際學生需要轉校，或需離開美國。香港科技大學今日（23日）發聲明表示，公開邀請學生來港轉讀科大。 在「QS世界大學排名2025」排第 47 位的科大表示，安排適用於現就讀哈佛的國際本科生與研究生，以及已獲得哈佛學位課程錄取通知的學生，到科大繼續深造。大學將優先加快錄取、轉換學分及提供度身訂造的支援，包括提供簽證辦理協助與住宿安排，以確保轉學過程順利，相關工作會有專責團隊處理。

科大說希望透過機會確保優秀學生能不受干擾地追求他們的學術目標。大學將提供無條件錄取、簡化的入學程序以及學術支援，協助有意願的學生順利轉學。首席副校長郭毅可表示，多元化能夠激發創意與進步，科大已經準備好迎接哈佛學生，為他們提供資源與充滿活力的環境，使其在專業領域中茁壯成長。

本港升學顧問陳思銘表示，今早收到大約20個求助，有正就讀或計劃到哈佛深造的學生家長，憂慮當地與政府有工作來往的僱主或不願聘請該校的畢業生，即使在頂尖學府畢業也難以尋找工作，亦有家長和學生擔心轉到其他院校繼續學業，課程未能銜接。但陳認為毋須過份擔心，能夠獲哈佛取錄的學生質素高，具有非常高的競爭力，其他國際知名院校會願意錄取，甚至歡迎他們申請報讀。

議員促8間大學合作搶人才 立法會教育事務委員會主席周文港表示，事件對美國學術自由造成影響，對於當地國際留學生帶來信心危機，本港8間資助大學可以在這段時間合作，為受影響學生提供支援，吸引他們來港升學，推動香港發展成為國際專業教育樞紐，加強深化國際合作。