哈囉喂手機掃碼封印鬼王 海洋公園玩齊4間鬼屋740元

「WE嘩鬼叫」聲將再度響徹海洋公園的晚上！4間鬼屋下周五(14日)起，在10月的周五至日挑戰遊人，市民可因應自己膽量及財力應戰。園方今年票價更具彈性，只想感受哈囉喂氣氛，可只買門票入場閒逛；大膽之人則可加購280或380元玩3間或4間鬼屋門票，玩齊4間一個人需花740元，若想快人一步與鬼同行可再買快證，即須預備近千元入場。今年的嘩鬼更闖入「園」宇宙，玩家事先下載手機應用程式，在鬼屋「惡靈廢墟」和景點可掃碼做任務及打卡，每日首44人在「惡靈廢墟」成功封印鬼王，可獲得海洋公園AiR元住民NFT。

歷來最大鬼屋上演「宇宙」逃亡

海洋公園「哈囉喂全園祭2022」鬼屋較去年多1間，且在多功能場地「怡慶坊」設置歷來最大鬼屋「潛逃太凶艙」。故事講述玩家參與一次外星移民任務，期間遭到不明外星生物侵佔，玩家會在移動的木板走道上搖搖晃晃逃走，之後又須獨自走過高低斜坡、在伸手不見五指的煙霧和狹窄通道中探路。

另外3間鬼屋採「半開放」式設計，即利用公園中有涼亭、有遮蓋走廊的設施改裝成鬼屋，以助通風。其中「惡靈廢墟」須用科技降魔伏妖，透過預先下載的AiR——Adventure in Reality應用程式，尋找和掃描散落於鬼屋的靈符上的二維碼取得靈符，集齊10道靈符可封印鬼王，每日首44名封王玩家可換取NFT；封王也可獲得1支該鬼屋贊助商的潤喉蜜。其餘2間鬼屋分別為「秦陵大逃脫」和「咒偶」，「秦」復刻西安秦陵，兵馬俑會追逐玩家，玩家可選擇逃生路線創造自己的結局。「咒」則裝飾成豪華大宅，遍布恐怖鬼公仔。想參觀「咒」鬼屋須另加380元的「腥」級組合景點門票；只玩另外3間鬼屋只需追加280元，若想早人一步入場，可另購280元「海洋快證」。另外，亦有景點須配合AiR APP玩AR(擴增實境)。