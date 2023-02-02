員佐級協會辦新春團拜 蕭澤頤勸市民響應防騙宣傳

香港警察隊員佐級協會今午在警察體育遊樂會舉行新春團拜，全國政協副主席梁振英、基本法委員會副主任譚惠珠、保安局局長鄧炳強、民政及青年事務局局長麥美娟、公務員事務局局長楊何蓓茵、警務處處長蕭澤頤、中聯辦警聯部部長陳楓等均到場參與。

蕭澤頤：去年傳統罪案下跌

警務處處長蕭澤頤在會上感謝同事盡忠職守，維護國家安全，守護香港，令香港成為世界最安全、穩定的地方之一。他指，2022年香港治安保持平穩，傳統罪案如行劫、爆竊、傷人及嚴重毆打、盜竊、縱火等案件數字都錄得下跌。而面對騙案上升，警方會積極執法，同時呼籲市民響應相關宣傳。

他又指，警隊會致力維護國家安全，繼續推動科技警政，並與社群一同推動警政，及裝備警隊迎接新挑戰。而香港國安法實施以來，香港「由亂轉治，由治及興」。他稱，隨著香港加快走出疫情，不少盛事已在港陸續舉行，警方會全力配合特區政府和社會各界，維護國家安全和社會治安，「讓『興』的動能更強勁」。

林志偉勉同袍留意政情

香港警察隊員佐級協會主席林志偉致辭時表示，過去多年國際形勢複雜多變，世界政局風雲變色，香港成為大國博奕的戰場，警隊亦一度被政治化、魔鬼化。而警隊作為「特區政府的一份子，維護國家安全的先鋒」，無可避免要與「政治」頻繁接觸。

林志偉勸勉同袍，要留意香港政情發展，以緊貼民生動態，及早發現社會上的危險點，掌握最新的罪案情報和資訊，有助我們維持治安；而放眼國際政情能夠提升我們的大局觀，及早識別可能牽涉國家安全或社會穩定的事項，杜絕外部勢力透過香港作不軌企圖，亦能確保個人在激烈的政治風波中辨別是非。