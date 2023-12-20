熱門搜尋:
旅發局餐飲消費券 工展會2023 天氣 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 黎智英 聖誕節2023 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-20 10:24:56

哥登堡餐廳貼「最後一次聖誕大餐」 逾40年土瓜灣平民扒房預告明年結業

分享：
在土瓜灣經營40多年的「平民扒房」哥登堡餐廳，近日突然在門外貼出「最後一次聖誕大餐」海報，指租約期滿，告別土瓜灣，多謝街坊40多年來的支持(FACEBOOK圖片)

在土瓜灣經營40多年的「平民扒房」哥登堡餐廳，近日突然在門外貼出「最後一次聖誕大餐」海報，指租約期滿，告別土瓜灣，多謝街坊40多年來的支持(FACEBOOK圖片)

餐廳結業潮持續，在土瓜灣經營40多年的「平民扒房」哥登堡餐廳，近日突然在門外貼出「最後一次聖誕大餐」海報，指租約期滿，告別土瓜灣，多謝街坊40多年來的支持。市場消息指，哥登堡餐廳舖頭租約至明年2月，之後將以8萬元放租，老闆考慮結業主因是疫情以來一直虧損，亦覺得現時經濟環境及市道惡劣，很多街坊表示不捨。

消息指哥登堡餐廳租約至明年2

哥登堡餐廳是港式經典扒房之一，以懷舊裝修及份量十足出名，以「唔敢封王稱霸，呃你永無下次」為經營宗旨。不過哥登堡亦步隨區內多間老字號後塵決定結業。近日有街坊拍攝餐廳張貼海報，表示「租約期滿，告別土瓜灣，最後一次聖誕大餐，多謝街坊四十多年支持」，「最後的聖誕大餐」於1223日至25日全日供應，有海鮮忌廉湯、燒火雞火腿鮮果沙律、蒜蓉扒大蝦牛柳，另有甜品、咖啡或茶。

哥登堡餐廳「最後的聖誕大餐」於12月23日至25日全日供應，有海鮮忌廉湯、燒火雞火腿鮮果沙律、蒜蓉扒大蝦牛柳，另有甜品、咖啡或茶。(FACEBOOK圖片) 在土瓜灣經營40多年的「平民扒房」哥登堡餐廳，近日突然在門外貼出「最後一次聖誕大餐」海報，指租約期滿，告別土瓜灣，多謝街坊40多年來的支持(FACEBOOK圖片) 在土瓜灣經營40多年的「平民扒房」哥登堡餐廳，近日突然在門外貼出「最後一次聖誕大餐」海報，指租約期滿，告別土瓜灣，多謝街坊40多年來的支持(FACEBOOK圖片) 在土瓜灣經營40多年的「平民扒房」哥登堡餐廳，近日突然在門外貼出「最後一次聖誕大餐」海報，指租約期滿，告別土瓜灣，多謝街坊40多年來的支持(FACEBOOK圖片) 在土瓜灣經營40多年的「平民扒房」哥登堡餐廳，近日突然在門外貼出「最後一次聖誕大餐」海報，指租約期滿，告別土瓜灣，多謝街坊40多年來的支持(FACEBOOK圖片) 在土瓜灣經營40多年的「平民扒房」哥登堡餐廳，近日突然在門外貼出「最後一次聖誕大餐」海報，指租約期滿，告別土瓜灣，多謝街坊40多年來的支持(FACEBOOK圖片) 在土瓜灣經營40多年的「平民扒房」哥登堡餐廳，近日突然在門外貼出「最後一次聖誕大餐」海報，指租約期滿，告別土瓜灣，多謝街坊40多年來的支持(FACEBOOK圖片) 在土瓜灣經營40多年的「平民扒房」哥登堡餐廳，近日突然在門外貼出「最後一次聖誕大餐」海報，指租約期滿，告別土瓜灣，多謝街坊40多年來的支持(FACEBOOK圖片) 在土瓜灣經營40多年的「平民扒房」哥登堡餐廳，近日突然在門外貼出「最後一次聖誕大餐」海報，指租約期滿，告別土瓜灣，多謝街坊40多年來的支持(FACEBOOK圖片) 在土瓜灣經營40多年的「平民扒房」哥登堡餐廳，近日突然在門外貼出「最後一次聖誕大餐」海報，指租約期滿，告別土瓜灣，多謝街坊40多年來的支持(FACEBOOK圖片)

哥登堡餐廳疫後生意大減 經濟市道續惡劣

市場消息稱，該舖一直出租數十年，從未放租或放賣，直至早前通知地產代理現時租客將營業至明年2月，現時以月租8萬元放租。據報租約雖然明年7月才屆滿，惟現時老闆有意與業主商量提早完約，故貼出海報提早通知街坊，原因是疫情以來一直虧損，現時經濟環境及市道仍然惡劣，加上市民食飯習慣改變及兩餸飯湧現，疫情前聖誕最高峰一晚可以賣逾300個餐，但去年大減至100多個。

本地活動(Google年度搜尋榜2023) 熱搜外遊目的地天氣(Google年度搜尋榜2023) 熱搜本地頭條(Google年度搜尋榜2023) 本地娛樂名人(Google年度搜尋榜2023) 熱搜地產話題(Google年度搜尋榜2023) 熱搜節目(Google年度搜尋榜2023) 熱搜話題人物(Google年度搜尋榜2023) 熱搜遊戲(Google年度搜尋榜2023) 熱搜電影(Google年度搜尋榜2023) 熱搜演唱會(Google年度搜尋榜2023) 熱搜環球娛樂名人(Google年度搜尋榜2023) 熱搜環球頭條(Google年度搜尋榜2023) 熱搜體育項目(Google年度搜尋榜2023)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受