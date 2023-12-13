唐伯虎、文徵明真跡有得睇 香港故宮展北京故宮81套明代畫作

明代有不少著名畫家，部分因電影或電視劇關係，現代平民百姓亦知其姓名，江南四大才子之如唐伯虎和文徵明等，今日起可到香港故宮博物館一睹他們真跡。香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合主辦「香港賽馬會呈獻系列：故事新說——故宮博物院藏明代人物畫名品」，將分四期展出，大部分是首度於故宮博物院以外地方展出。 展覽從北京故宮博物院繪畫珍藏中精選了共81套、共97件明代人物畫珍品，大部分是首度於故宮博物院以外地方展出；當中涵蓋唐寅的《觀梅圖》、文徵明的《蘭亭修禊圖》及仇英的《人物故事圖》等約60名畫家的作品，當中14套為國家一級文物。

賞畫了解明代文化生活面貌 此次展覽是香港故宮文化博物館第二次舉辦大型故宮繪畫瑰寶展，亦是香港近年來首個大型中國古代人物畫展，展現了十四世紀中至十七世紀中期明代繪畫名家的精深造詣，是對明代歷史、文化和生活的寫照。 香港故宮文化博物館副研究員蔣方亭表示，展覽策劃約1年，從逾700套名作中逐步篩選出展品，不容錯過的是文徵明的《蘭亭修禊圖》，除因他是中國畫史上首屈一指的人物、作品屬國家一級文物外，此畫取材於王羲之《蘭亭集序》的典故，繪出文士於曲水邊席地而坐，飲酒賦詩，亭榭內另有3人圍坐交談，是吳派繪畫代表作的同時，畫旁的題跋也體現出詩書畫的合作，反映時代文物交流狀況。

雪夜訪普圖述趙匡胤夜訪臣子 她又指，劉俊的《雪夜訪普圖》也是展覽的重點展品之一。作品講述熱愛與大臣討論國家大事的宋太祖趙匡胤在一個大雪紛飛的晚上拜訪名臣趙普計下太原的故事。以南宋技法細謹刻畫太祖側身傾聽、趙普恭敬跪坐、趙普妻子捧酒侍候在旁，及院外侍衛在雪中呵手掩耳的姿勢，表情也栩栩如生，是明代「院體畫」佳作，並相信主題能反映明代早期帝王非常渴望能通過作品招賢納士。 此外，展覽亦將傳統中國繪畫與多媒體和數位科技結合，利用動畫技術使明代繪畫中的人物角色活起來，重現明朝不同階層人物的生活日常，並讓觀眾透過互動照相亭與畫中人合照。