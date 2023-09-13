唐英年倡3000萬元以上豪宅「減辣」　經濟低迷時加稅屬「本末倒置」

施政報告下月公布，政商界建議樓市減辣。前財政司司長、全國政協常委唐英年接受報章專訪，提到樓市由2021年至今下跌15%，認同現時是減辣時機，建議例如3千萬元或以上豪宅，可考慮不收取從價印花稅，形容不想等到樓市像紅山半島72號屋般，因山泥傾瀉有明顯危險才施救。他解釋一般市民很少買貴過3千萬元或以上的單位，撤辣不影響普羅市民置業自住，而是鼓勵有財政能力者多買一個物業給予子女等。 至於首置「上車」人士，唐英年認為可調低首置的從價印花稅稅階，如購買500萬元或以下單位，只須付100元稅款。唐英年強調，樓市對整體經濟是非常重要的指標，也是對市民是否外出消費的重要心理因素。他舉例樓市上升時，市民的自住物業由1千萬元升至1.5千萬元，心理上富有了，外出消費自然大方些。他指現時樓市一直下調，政府必須評估是否屬短暫性，若不是短期內出現「V型反彈」，就要作政策調整。

唐英年：不應在此時 「打市民荷包」 另外，唐英年認為港府須調低股票印花稅。而他在任財政司司長時，曾提出開徵商品及服務稅，他認為現時再推銷售稅不合適，在經濟低迷時加稅是本末倒置，在此時「打市民荷包」會令市民更反感。

唐英年身兼西九管理局董事局主席，西九文化區財困嚴重，資金鏈將於2025年3月斷裂，唐英年表示西九削減成本「減到就嚟見骨」，但局方不想如海洋公園般伸手向政府申請注資，不想做得這麼消極，與民生爭奪資源。而是善用珍貴的土地唯一資源，已向政府提交方案。對於是否包括將文化區內住宅由「只准租、不准賣」，改為容許出售，唐英年指10多年前決定西九不出售住宅，但現時社會及經濟環境轉變，需求亦與當日不同，不論是政府或西九管理層，必須對社會需求轉變「先知先覺」。他指自己都是「做生意大」，強調不會在地產市場低迷時出售，而是分階段，否則是「自己搵自己笨」。他指計劃中亦有不同選項，包括調整商業設施、改變總樓面面積等，希望政府盡快回覆。