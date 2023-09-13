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2023-09-13 11:38:54

唐英年倡3000萬元以上豪宅「減辣」　經濟低迷時加稅屬「本末倒置」

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唐英年倡3千萬元以上豪宅「減辣」　指不應待樓市像紅山半島有危險才救(資料圖片)

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施政報告下月公布，政商界建議樓市減前財政司司長、全國政協常委唐英年接受報章專訪，提到樓市由2021年至今下跌15%認同現時是減辣時機，建議例如3千萬元或以上豪宅，可考慮不收取從價印花稅，形容不想等到樓市像紅山半島72號屋般，因山泥傾瀉有明顯危險才施救。他解釋一般市民很少買貴過3千萬元或以上的單位，撤辣不影響普羅市民置業自住，而是鼓勵有財政能力者多買一個物業給予子女等。

至於首置「上車」人士，唐英年認為可調低首置的從價印花稅稅階，如購買500萬元或以下單位，只須付100元稅款唐英年強調，樓市對整體經濟是非常重要的指標，也是對市民是否外出消費的重要心理因素。他舉例樓市上升時，市民的自住物業由1萬元升至1.5萬元，心理上富有了，外出消費自然大方些。他指現時樓市一直下調，政府必須評估是否屬短暫性，若不是短期內出現「V型反彈」，就要作政策調整。

唐英年：不應在此時「打市民荷包」

另外，唐英年認為港府須調低股票印花稅。而他在任財政司司長時，曾提出開徵商品及服務稅，他認為現時再推銷售稅不合適，在經濟低迷時加稅是本末倒置，在此時「打市民荷包」會令市民更反感。

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唐英年身兼西九管理局董事局主西九文化區財困嚴重，資金鏈將於20253月斷裂，唐英年表示西九削減成本「減到就嚟見骨」，但局方不想如海洋公園般伸手向政府申請注資，不想做得這麼消極，與民生爭奪資源。而是善用珍貴的土地唯一資源，已向政府提交方案。對於是否包括將文化區內住宅由「只准租、不准賣」，改為容許出售，唐英年指10多年前決定西九不出售住宅，但現時社會及經濟環境轉變，需求亦與當日不同，不論是政府或西九管理層，必須對社會需求轉變「先知先覺」。他指自己都是「做生意大」，強調不會在地產市場低迷時出售，而是分階段，否則是「自己搵自己笨」。他指計劃中亦有不同選項，包括調整商業設施、改變總樓面面積等，希望政府盡快回覆。

西九需40多年資金鏈需求

唐英年指文化區每年虧蝕約10億元，若要「長治久安」、一直持續運作，預計需有40多年的資金鏈需求。他直言世上可做到自給自足的文化藝術設施「基本上是零」，西九收回40%成本，反映在控制成本、營運方面已做得很好。唐英年認為，市民不希望看到博物館1星期閉館數天。他指既然西九擁有珍貴的土地資源，便應好好利用，改善財政狀況，若浪費了西九的土地，是不尊重管理局、社會和市民，他形容「過唔到自己」，希望讓他的「後人」可平穩地經營文化藝術產業。

唐英年自2017年起再次擔任西九主席，至今6年，任期本月底屆滿。對於會否連任，他未有直接回應，指政府一般認為做到6年就應換人、有新氣象。而政府亦有諮詢他，強調續任與否，會尊重政府決定

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