唐英年：商界非「齋Talk」惟最終也要計數　政府亦不能一意孤行

唐英年表示，第一個信息是要改革、不可太因循，要用改革思維來求變，才有發展空間。他說，座談會與會者包括政府官員，這個信息可以帶來動力，對官員、商界及社會都是一種鞭策。

政府和商界是有機結合 需共同合作

唐英年又說，另一個信息是必須要有實際行動，不是「齋talk」只說不做。他說香港商界不是「齋talk」的人，愛國及願意支持中央、特區政府及社會各界，但香港商界成功「是因為係非常叻嘅商人」，支持得來「最終也要計數，支持得嚟，我哋條數都要計得掂」，他以投地為例，「今日計係咁多錢，如政府肯批比我，商界願意起樓，而建築界有工開、市民上樓時間加快，但如果政府企硬呢個價唔肯畀你，所以佢哋亦要改革，負責土地的部門要改革」。