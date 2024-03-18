唐英年︰西九擬加票價場租 中央同意機場一地兩檢

西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，會考慮透過上調西九的票價及場地租金，以增加收入，又強調不會賤賣土地。 唐英年接受《明報》訪問時表示，全球沒有文化藝術設施能自負盈虧，但明白政府庫房緊絀，形容財政司司長陳茂波「份工亦都唔好打」，西九希望盡量自行解決財困。他指目前西九門票只是100多元，「看一場戲都要過百元」，但西九場館更大，可看的東西更多，「可以收貴一點的」，會考慮從各方面增加收入，包括上調場地租金及票價，但未有定案。

賣地最快2026啓動 唐英年又指，即使政府批准西九賣地，最快亦會在2026/27年才會推出土地，屆時亦只會出售足夠營運開支的土地，不會一次過將地皮推出。被問到西九有否緊縮開支，唐英年透露目前已「cut（削減）人cut的好厲害」，流失率相當高。 身兼全國政協常委的唐英年又披露，他早前建議香港機場一地兩檢，已獲國務院相關部委回覆原則上同意，形容中央反應積極，他在前年初提案，年尾已收到回覆。唐英年說，三跑建成後，機場容量會增逾50%，認為可採用高鐵一地兩檢模式，利用港珠澳大橋，複製高鐵站運作模式，方案有待特區政府啟動，希望政府會進一步考慮。