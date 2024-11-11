唐英年：香港故宮博物館目前收回成本62%　全球第一

西九文化區管理局董事局主席唐英年在一個論壇上被問到，特區政府批准西九可以賣土地、賣物業等方式套現，他將會如何爭取用10年時間，令西九能夠自負盈虧，不再需要政府「輸血」。唐英年回應說，西九的目標並非賺錢而是為社會服務，全世界亦沒有一個文化區能夠賺錢，全部都是靠政府資助。

唐英年表示，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍日前的言論提及要改革，他認為改革是重要，每個社會都要不斷改革、不斷求變、不斷與時俱進，引領時代的發展才是一片光明。他說當年自己已向行政長官表達，要將西九這幅地變成文化藝術小區，令香港有新產業，好像紐約、倫敦那樣。

他指出20年前在紐約及倫敦，文化藝術已是重要產業。時至今日，倫敦的文化藝術佔經濟生產總值11%，就業人數佔總人口16%，與紐約情況相若。因此他們相信香港也可在這方面的發展達到10%。

唐英年強調西九文化管理局是半官方機構，2008年時，政府一筆過投資216億元後，「一個仙」都無再給予。直到6年前，他重新擔任主席時，開第一次董事會，他已跟成員說會面臨破產，其後到立法會交代及在傳媒面前，他都重申西九會破產，但現時能夠成為全球第一個可以收回成本的就是香港故宮博物館，目前的成本收回是62%，全球第二就是紐約。