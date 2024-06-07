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2024-06-07 04:30:57
日報

售價低於應課稅值擬須證完稅 海關將修例打擊白牌煙

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香煙稅

政府日後擬要求販商負起出售已課稅香煙的舉證責任。(林靄怡攝)

政府擬推出的10項短期控煙措施，亦包括加強打擊近期變得普及的「白牌煙」。海關計劃修例，如果商戶以低於應課稅值出售香煙時無法提供已完稅證明，即可假定有關香煙屬未完稅；預期當舉證責任落在商戶後，能更有效處理白牌煙問題。

海關關長何珮珊解釋，白牌煙泛指市面上不太流行、包裝與一般已完稅香煙無異，但以低於應課稅值的價格出售，百分比佔整體私煙由去年全年的5%，升至今年首5個月的17%。

舉證責任落商戶後料更謹慎

何珮珊續說，過往執法經驗顯示涉案商戶通常都解釋他們不知道、聲稱供應商表示香煙已完稅，惟進一步要求其提供供應商資料或聯絡方法時，又指無法提供。她相信，日後若舉證責任落在商戶，他們便要更謹慎記下供應商資料，保障商譽和生意、免因誤信而墮入法網。

醫務衛生局長盧寵茂補充指，現時煙稅佔每包香煙66元，若市面有人以30至40元販售，便可假定屬未完稅香煙，「如果唔係呢個係做緊好大嘅蝕本生意」，只是礙於現行法例下當局無法查處未完稅香煙，又強調購買未完稅香煙同屬違法。

擬實施全煙害警示包裝

另外，政府亦計劃引入完稅煙標籤制度、要求實施全煙害警示包裝，以及提高入境時攜帶超逾豁免數量煙草、管有或售賣私煙等罰則。香港報販協會指，全煙害包裝或會影響年紀較大的報販做生意，又擔心禁售加味煙和再檢討加煙稅會進一步打擊生計。

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