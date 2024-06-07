售價低於應課稅值擬須證完稅 海關將修例打擊白牌煙

政府擬推出的10項短期控煙措施，亦包括加強打擊近期變得普及的「白牌煙」。海關計劃修例，如果商戶以低於應課稅值出售香煙時無法提供已完稅證明，即可假定有關香煙屬未完稅；預期當舉證責任落在商戶後，能更有效處理白牌煙問題。

海關關長何珮珊解釋，白牌煙泛指市面上不太流行、包裝與一般已完稅香煙無異，但以低於應課稅值的價格出售，百分比佔整體私煙由去年全年的5%，升至今年首5個月的17%。

舉證責任落商戶後料更謹慎

何珮珊續說，過往執法經驗顯示涉案商戶通常都解釋他們不知道、聲稱供應商表示香煙已完稅，惟進一步要求其提供供應商資料或聯絡方法時，又指無法提供。她相信，日後若舉證責任落在商戶，他們便要更謹慎記下供應商資料，保障商譽和生意、免因誤信而墮入法網。