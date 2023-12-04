商人扮廉署人員及妨礙司法公正罪成，判入獄4個月獲緩刑。

一名商人早前冒充廉署人員，要求三名診所職員核實一名男子的醫生證明書，以及在冒廉案開審前妨礙司法公正，上載五段涉案閉路電視片段到社交媒體平台，聲稱控方證人偽造該些對其不利的片段。被告周一（12月4日）於西九龍裁判法院被判入獄4個月，緩刑18個月。

案情指，被告女朋友於2017年7月遇到一宗車輛碰撞交通意外，涉事司機其後到診所接受治療，並獲發4張醫生證明書，該司機僱主其後提出民事索償，小額錢債審裁處並於2021年10月命令被告女朋友須向該僱主賠償。

案情透露，被告於2021年11月5日分別與該診所兩名接待處職員及一名董事通電話，期間曾自稱廉署人員，並要求核實上述4張醫生證明書的內容。該董事曾要求被告提供其廉署職員編號、辦公室電話等資料以核實身分，惟遭被告拒絕。

案情又指，被告從來沒有擔任廉署人員，他於2022年10月19日被廉署落案起訴3項冒充廉署人員罪名，其後於2022年12月16日在法庭否認控罪。其後控方向被告送達有關該審訊的材料，包括上述診所的相關閉路電視片段，片段顯示多名控方證人的影像及聲音，並載有「辯方副本」的水印標記。