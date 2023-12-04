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2023-12-04 17:45:00

商人扮廉署人員及妨礙司法公正罪成　判入獄4個月獲緩刑

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商人扮廉署人員及妨礙司法公正罪成，判入獄4個月獲緩刑。

商人扮廉署人員及妨礙司法公正罪成，判入獄4個月獲緩刑。

一名商人早前冒充廉署人員，要求三名診所職員核實一名男子的醫生證明書，以及在冒廉案開審前妨礙司法公正，上載五段涉案閉路電視片段到社交媒體平台，聲稱控方證人偽造該些對其不利的片段。被告周一（12月4日）於西九龍裁判法院被判入獄4個月，緩刑18個月。

被告譚榮柏，68歲，報稱商人，早前被裁定共8項罪名成立，其中包括3項冒充廉政公署人員，以及5項妨礙司法公正罪名。

被告自稱廉署人員取資料

案情指，被告女朋友於2017年7月遇到一宗車輛碰撞交通意外，涉事司機其後到診所接受治療，並獲發4張醫生證明書，該司機僱主其後提出民事索償，小額錢債審裁處並於2021年10月命令被告女朋友須向該僱主賠償。

案情透露，被告於2021年11月5日分別與該診所兩名接待處職員及一名董事通電話，期間曾自稱廉署人員，並要求核實上述4張醫生證明書的內容。該董事曾要求被告提供其廉署職員編號、辦公室電話等資料以核實身分，惟遭被告拒絕。

案情又指，被告從來沒有擔任廉署人員，他於2022年10月19日被廉署落案起訴3項冒充廉署人員罪名，其後於2022年12月16日在法庭否認控罪。其後控方向被告送達有關該審訊的材料，包括上述診所的相關閉路電視片段，片段顯示多名控方證人的影像及聲音，並載有「辯方副本」的水印標記。

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被告亦於社交媒體平台上載短片妨礙司法公正

案情亦透露，被告在冒充廉署人員案件開審前意圖妨礙司法公正，在一個社交媒體平台上載5段短片，內容提及該案其中5名控方證人，當中聲稱5人曾替控方偽造對被告不利的閉路電視片段。

而廉署調查後，發現該5段短片包含上述診所的閉路電視片段，均載有「辯方副本」水印標記，短片並提及5名控方證人的個人資料。被告於2023年3月16日被廉署落案起訴5項妨礙司法公正罪名。

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