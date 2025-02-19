商務部辦CEPA宣講會 解讀修訂 助港企把握機遇拓內地市場

於去年10月簽署的《關於修訂〈CEPA服務貿易協議〉的協議二》下月一日起正式實施，特區政府聯同國家商務部昨合辦宣講會，向業界介紹開放措施和落實安排。商務及經濟發展局常任秘書長黃少珠表示，修訂協議二進一步降低香港企業和專業人士進入內地市場的門檻，讓業界在內地拓展更大空間。國家商務部台港澳司司長樊世杰表示，是次在港解讀，冀助力香港各界用好用足CEPA的優惠政策，挖掘CEPA巨大潛力，為香港經濟注入新動力。

宣講會設有分組研討和答問環節，涵蓋的行業包括金融和法律服務、視聽和電信服務，以及旅遊服務等。黃少珠致辭時表示，修訂協議二進一步降低香港企業和專業人士進入內地市場的門檻。大部分的開放措施適用於內地全境，亦有在粵港澳大灣區先行先試，讓香港業界可更好發揮優勢，在內地拓展更大的發展空間。

她續指，修訂協議二也帶來了制度創新和加強對接，包括「港資港法」和「港資港仲裁」，作為便利香港投資者的措施，建立更國際化的商業環境；大部分的服務領域取消香港服務提供者必須在香港從事實質經營3的規定，吸引世界各地企業和人才立足香港、開拓內地市場，發揮香港超級聯繫人和超級增值人的角色。 黃少珠又提到，當前世界處於百年未有之大變局，全球化和國際貿易受到單邊貿易主義和保護主義的嚴峻挑戰，特區政府必須捍衛自由貿易和多邊貿易制度。展望未來，政府會協助業界用好各項優惠措施，在CEPA的基礎上，尋求與内地共同推進更緊密的經貿合作。

修訂取得積極成效 為港企創造有利條件 樊世杰致辭時則指，今次修訂在開放幅度、制度創新和規則對接上取得積極成效，包括進一步擴大多個領域的准入門檻、為香港服務提供者在内地就業創造便利條件等，高興看到去年在協議簽署後的翌日，香港股市特別是電視廣播等相關股票出現明顯上漲。 他續指，當前百年未有之大變局正加速演進，發展機遇和風險挑戰並存，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大、長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變。香港正進入由治及興的關鍵時期，中央將與特區政府一同全力支持香港拼經濟、謀發展，將在CEPA框架持續推進對香港的開放合作，支持香港更好融入國家發展大局，支持香港投資者和全球投資者通過香港進入內地，亦將支持更多香港企業參與重大的展會，為港商開拓內地市場提供對接服務，共享發展機遇。

珠海和深圳成港資港法試點城市 參與研討會的香港律師會會長湯文龍表示，CEPA修訂擴大「港資港法」和「港資港仲裁」適用範圍，對業界而言是好事，期望業界可把握良機。他指，「港資港法」和「港資港仲裁」已擴展至大灣區9個城市，而「港法」的試點城市是珠海和深圳。他舉例，一間英國公司來港設公司，其在深圳作港資，可以選用普通法制度，以香港作仲裁地。 旅議會主席譚光舜則指，業界要好好把握CEPA修訂帶來的機遇，帶動更多旅客入境。他又指，收集了業界一些疑慮，如口岸的申辦等，會上亦消除了大部分疑慮。