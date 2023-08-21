商店拒收現金有無犯法？大律師：張貼告示後屬「你情我願」

台灣女星謝忻早前在本港旅遊期間，到人氣漢堡店用現金結帳時被拒，由於她的信用卡放在郵輪保險箱內，電話也沒有任何電子支付工具，結果要由途人代為付款。事件不但引起網民熱議，更有網民質疑現金屬本港法定貨幣，商店「不收現金」的行為是否構成違法。執業大律師陸偉雄回應《am730》指，即使現金是法定貨幣，但商戶拒收現金並無觸犯法例。

清楚說明只收電子貨幣後屬「你情我願」 陸偉雄解釋，因為商戶有權制定提供營銷服務的方法，包括收款方式。他續指商戶如果有此特別的收款規定，可在門口張貼告示、客人下單時等較早階段，清晰說明只收取電子貨幣，客人明白規定後「你情我願」，喜歡的就光顧，這種方法沒有問題。

商店無通知客人收款方式不屬行騙 相反，如果商戶沒有張貼告示，也沒有預早提醒客人不收取現金，當結帳時才告知，陸偉雄指這種方法不理想，但亦沒有犯法，因為商戶只是沒有通知客人收款方式，並非行騙，但可向消費者委員會反映有關商戶的營商手法。陸偉雄又指，商戶張貼告示時最好以不同語言標示特別的收款規定，以便遊客得悉。