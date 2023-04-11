商經局再請「一帶一路」專員　月薪28萬有咩條件先做得？

商務及經濟發展局再請「一帶一路」專員！今日於該局網站刊登招聘告示招聘專員職位，是繼去年8月之後再次刊登，月薪更接近28萬元及有約滿酬金。
月薪高達28萬及有約滿酬金
「一帶一路」專員是非公務員的3年合約制職位，屬於商經局轄下的「一帶一路」辦公室。商經局招聘資料顯示，該職位月薪為27萬9,850元，3年合約，完約後可獲發約滿酬金，連強積金供款相等於合約期內所得底薪總額的15%。
按所載月薪計算可達151萬元。受聘人可享有房屋福利、例假連相若職級所享有的度假旅費津貼，以及醫療及牙科福利。
申請資格亦需有以下條件：
- 具備最少 15 年擔任高層行政及管理職位的經驗，如曾於大型公共或私人
- 機構工作更佳
- 具備最少 10 年於大型公共或私人機構擔任高層行政及管理職位的經驗，當中包括最少 5 年直接領導、推廣或管理在「一帶一路」沿線國家進行「一帶一路」相關項目的經驗
- 持有本港大學頒授的學士或深造學位，或同等學歷
- 具備國際視野、敏銳的商業觸覺，並擅長與商界、專業界別以及政府部門聯繫和合作，以及在過去 5 年內，具備最少 2 年與內地當局或大型內地企業有事務往來的經驗
- 具備卓越的領導和管理才能，以及良好人際和溝通技巧，以動員社會各界推展「一帶一路」建設的工作，同時全力監督有關香港參與「一帶一路」建設的各項事宜
- 中英文書寫能力優良，操流利普通話、粵語及英語
職位亦設有6大職責包括：
- 就推動香港參與「一帶一路」建設的工作制訂整體策略和倡導推展政策，並向商務及經濟發展局局長提供策略性建議；
- 專責監督政府有關「一帶一路」建設的策略及措施，在此重要崗位上協調統籌政府「一帶一路」的工作；
- 在推展「一帶一路」建設的工作方面，作為政府與內地／海外當局及香港相關企業／專業界別的主要聯繫；
- 促進「政府對政府」和「政府對企業」的溝通，並與相關持份者建立策略性平台，以把握「一帶一路」建設所帶來的機遇；
- 領導「一帶一路」辦公室擬訂政策建議及措施，以支持香港參與「一帶一路」建設；以及
- 促進和加強與社會各界的聯繫，並在內地及國際場合代表香港處理關於「一帶一路」建設的事宜。
鄭偉源調任駐京辦主任
對上兩任「一帶一路」專員都未能完成任期，2019年起擔任專員的葉成輝，在2021年10月提早離任，成為香港應用科技研究院行政總裁。該職位懸空兩個月後，2021年12月由鄭偉源出任，鄭並於2022年12月8日調任駐京辦主任。