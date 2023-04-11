商經局再請「一帶一路」專員　月薪28萬有咩條件先做得？

月薪高達28萬及有約滿酬金

「一帶一路」專員是非公務員的3年合約制職位，屬於商經局轄下的「一帶一路」辦公室。商經局招聘資料顯示，該職位月薪為27萬9,850元，3年合約，完約後可獲發約滿酬金，連強積金供款相等於合約期內所得底薪總額的15%。

按所載月薪計算可達151萬元。受聘人可享有房屋福利、例假連相若職級所享有的度假旅費津貼，以及醫療及牙科福利。

申請資格亦需有以下條件：