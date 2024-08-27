商販嘆市道冷清執法仍嚴苛　工聯會促政府體恤民情共度時艱

黃國昨日到區內排檔視察，發現到了下午買餸時間，街上行人仍冷清，人流較以前大減。附近經營豬肉、鮮魚、蔬果等生意的老店，寧願選擇結業也不冒險蝕三、四千的租金。有經營近50年的老字號菜檔指出，以前高峰期每日賣30箱菜，現時8箱都賣不完，又指其他檔主的生意額亦跌一半以上。

有街市海鮮檔主指出，經濟環境欠佳，食環署執法人員要求卻過於嚴苛，不斷發出罰單，而且續牌困難，扼殺排檔的生存空間，並間接破壞了街市整體氛圍。他形容街市內各類店舖之間存在「一條龍」般互相依偎的關係，愈來愈多結業的店舖導致市民購物不便，破壞了街市整體氛圍，令到市民愈來愈少「平、靚、正」的食材選擇。

另有五金舖東主表示，建造業市道極差，不時出現「走數」問題，導致有潛在生意亦不敢接，訂單比疫情時期更差。

黃國表示，外地遊客最喜歡香港的其中一個特色，就是具本土特色的街道小巷。他認為舊區重建固然重要，但必需配合全面的發展規劃和合理安置，讓小商販繼續生存，尤其在大環境較差的時候，政府部門更應體恤民情，與市民共度時艱。

