啟德主場館明足球賽演練 載5萬人首開天幕測音量

政府昨再交代啟德體育園明日有大型演練。(吳康琦攝)

啟德體育園主場館明日(4日)將舉行一場足球賽作演練，預計5萬人參加，包括約4.4萬名公務員，以及其他政府僱員及社區團體成員，並首次打開天幕舉行活動，環保署將派員監測音量水平，以確保達致可接受程度。

主場館明日舉行港超聯U-22聯賽傑志對北區，演練分3階段進行︰晚上6時開始讓觀眾進場，測試正常安檢及驗票程序，賽事於晚上8時開始，演練尾段會模擬發生突發事件，包括小型火警和有球迷擲物；至晚上約10時賽事完結後，觀眾自行選擇交通工具離場。