啟德主場館明足球賽演練 載5萬人首開天幕測音量

啟德體育園主場館明日(4日)將舉行一場足球賽作演練，預計5萬人參加，包括約4.4萬名公務員，以及其他政府僱員及社區團體成員，並首次打開天幕舉行活動，環保署將派員監測音量水平，以確保達致可接受程度。
主場館明日舉行港超聯U-22聯賽傑志對北區，演練分3階段進行︰晚上6時開始讓觀眾進場，測試正常安檢及驗票程序，賽事於晚上8時開始，演練尾段會模擬發生突發事件，包括小型火警和有球迷擲物；至晚上約10時賽事完結後，觀眾自行選擇交通工具離場。
身兼跨部門演練小組執行長的警務處副處長(行動)周一鳴表示，今次演練選擇在周二晚上舉行，進行和開場時間會與下班繁忙時間略為重疊，參與者翌日需要上班，加上活動結束後園區周邊大部分設施關閉，估計大部分觀眾會立即離開園區，可測試短時間內消化人流的能力。
當日球賽主場館會首次打開天幕進行，周一鳴說，環保署會派人監測場內外音量水平，確保音量控制達致可接受程度，並會分析收集所得數據，協助日後改善工作。體育專員蔡健斌稱，當晚賽事會用盡看台所有觀眾席，又提醒測試賽將繼續禁止攜帶水樽入場。
2.16再有大型演練
周一鳴又說，今次約4.4萬名參與演練的公務員來自不同部門，相關部門會安排補償或調配人手，當局希望透過演練知道未來交通安排和附近配套設施等，為體育園開幕做好準備，長遠對香港整體有效益，不應只關注目前每次約數百萬元公務員「車馬費」開支。他又透露，本月16日會在園區3個不同地方舉行大型演練，預計有超過5萬人參加。