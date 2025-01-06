啟德主場館首場測試賽 關閉天幕激戰6小時 逾萬人入場 觀眾球員讚體驗好

啟德體育園預計今年首季開幕。能容納5萬人的啟德體育園主場館昨(5日)舉行首場測試賽、「中國香港大專體育協會七人欖球賽」，亦視作3月舉行的國際七人欖球賽預演。不少入場市民及首次踩場的運動員均讚賞場館設計及設施；體育專員蔡健斌表示，是次測試賽有10,200人進場，較預期高；又指測試賽符合期望。圖：蘇文傑

是次七人欖球賽全日共設約20場比賽，比賽不設公開售票，共約10,000名受邀觀眾入場，持票觀眾可無限次進出場館。觀眾昨早10時可進場，大會預計中午12時至下午2時為入場高峰期。記者昨午在入場的F閘外所見，下午1時多至2時，大批觀眾陸續進場，現場秩序良好，運作大致暢順。 觀眾入場前需要安檢，現場所見，場地設有大約12至13條安檢通道，運作暢順，未見人龍。雖然大會早前已提醒觀眾不能攜帶飲品和食物入場，但依然有部分觀眾「犯規」，需要放置在場外的置物架上。架上除了有大量水樽和飲品外，亦有麵包和餅乾等。 主場館全日共上演20場賽事，並在天幕關閉模式下舉行，場內開設冷氣，記者現場感覺氣溫舒適不侷促。此外，多個小食亭亦有開放，場內的飲水機則不時排起長龍。場館能容納5萬人，雖然最高峰時期僅約有7,000人逗留，但場內氣氛頗為熾熱，不時傳來歡呼聲和打氣聲，部分觀眾情緒高漲；有觀眾相信關閉天幕下作賽，令打氣聲更響亮。



觀眾讚場內氣氛佳 居於啟德附近的程生和程太帶着小朋友入場觀看，感受場內的熱烈氣氛。程生表示，場內不斷有人歡呼，氣氛頗佳；主場館亦十分新淨和舒服。雖然不能攜帶飲品和食品入場，但程生指場內設飲水機，入場就能裝水，「而且BB車也能推進來」，十分方便。 陳小姐和朱小姐專程前來支持所屬院校的隊伍。二人均認為場內氣氛不俗，場館的視野也很好。她們在場內買了食物，包括肉桂條和爆谷，認為食物味道不錯，但可「更熱一些」。 旅遊業促進會總幹事崔定邦指，首次在啟德體育園主場館看比賽，形容感覺「好正」，又指食物價格不算太貴，「是旅遊場地，始終要賺錢」；他品嘗了雞髀，笑指味道「稍淡」。崔又指，啟德體育園除了是比賽及表演場地，也是一個旅遊景點，希望平日沒有比賽時，可考慮開放予旅客參觀，促進旅遊業發展。 另外，場內亦設有專為輪椅人士而設的位置，惟有輪椅人士指升降機指示不清楚，升降機關門的速度亦過快，出入有點不方便。至於有落場的球員讚場地的質素頗高，包括草地和設施都不錯；亦有球員認為熱身場地和廁格不夠，希望改善。



續有壓力測試 2月用盡主場館 蔡健斌賽後會見傳媒時表示，活動歷時逾6小時，合共逾10,200人次入場，較預期稍高，最高峰時場內大約7,000人逗留。他指，今次測試賽整體符合期望，包括人群管理及觀眾進出場等，都令人滿意。對於關閉天幕，蔡健斌稱是為了測試天幕關閉時，會場的氣氛、音樂廣播系統符合期望與否，而測試的效果令人滿意；他又重申天幕不能在比賽或活動舉行期間開合，是考慮安全問題，而開合天幕的工序約需半小時。蔡健斌又指，主場館本月18日會舉辦一場測試音樂會，料1.8萬人參與；2月亦會有壓力測試，希望屆時測試用盡主場館容量，為啟德體育園今年第一季開幕做好準備。 多名官員包括文化體育及旅遊局長羅淑佩、保安局長鄧炳強和運輸及物流局副局長廖振新均有到場視察。鄧炳強表示，會繼續加大測試難度，提到現場仍有工程未完成，昨日主要測試場內設備及出入口情況，未來會有3個大型測試，再製造不同場景，令當局在任何情況下都有能力處理。