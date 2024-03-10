啟德供冷系統採用機電裝備合成法 助減省工序和安裝時間 料今年完工

近年興起的機電裝備合成法，「機電版」的即組裝合成建築法(MiC)，先在工廠預製組件，再運送到現場裝嵌，有助減省工序和安裝時間。機電工程署透露，啟德發展區區域供冷系統新增部分的工程應用該法，效率大增，預計今年完成。
空調系統主要分為氣冷式和水冷式兩種，啟德區域供冷系統屬於後者。系統通過地下水管網絡，將冷凍水輸送到區內的政府或公共建築物，甚至私人用戶等，用作製冷。機電署表示，這種大型區域供冷系統可供多幢建築物使用，有助節約能源、改善環境。為應付啟德區內持續發展，該系統除正在運作的南、北兩廠，其新增部分今年完成後，將供應冷凍水予新急症醫院、啟德體育園等設施。
然而，有如巨型「冷氣機」的區域供冷系統，較一般工程需更大規模的機電裝備，機電署能源效益部督察樊偉基指，若沿用以往的現場設備安裝方法，啟德區域供冷系統會因空間問題變得非常困難，更會衍生安全隱患；又指，新增的區域供冷系統廠房，位於啟德區核心地帶，無論地盤空間，工程複雜程度和施工工期配合，以至近年建築工人不足等，對項目團隊來說都是很大的挑戰。
新法裝設 提升效率
在系統新增部分的工程中，應用機電裝備合成法，把大部分複雜組件，先在工廠的可控環境下預製，再於現場裝嵌，不但加快工程進度，也可減省零散組件佔用工地的空間，更有效管理工地狀況。機電署舉例，工程需安裝高達15米的大型迴轉式攔污柵組件，以阻隔大型垃圾進入散熱系統，而由垂直吊運至放進水庫固定位置，整個流程便由原本需時十數天，縮減至僅半天。
在空間狹窄的環境，機電裝備合成法也有其好處，例如廠房走廊狹窄，上方卻要架設不同機電管道，如果按照傳統施工方法，不同機電範疇人員，要在同一空間互相遷就施工。而利用機電裝備合成法，管道、電線槽及支架，可劃分為數個模塊，並於工廠生產，完成後的組件再運送到工地首尾互相接駁，即可快捷簡單地完成原本繁複的工序。