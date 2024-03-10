啟德供冷系統採用機電裝備合成法 助減省工序和安裝時間 料今年完工

近年興起的機電裝備合成法，「機電版」的即組裝合成建築法(MiC)，先在工廠預製組件，再運送到現場裝嵌，有助減省工序和安裝時間。機電工程署透露，啟德發展區區域供冷系統新增部分的工程應用該法，效率大增，預計今年完成。

空調系統主要分為氣冷式和水冷式兩種，啟德區域供冷系統屬於後者。系統通過地下水管網絡，將冷凍水輸送到區內的政府或公共建築物，甚至私人用戶等，用作製冷。機電署表示，這種大型區域供冷系統可供多幢建築物使用，有助節約能源、改善環境。為應付啟德區內持續發展，該系統除正在運作的南、北兩廠，其新增部分今年完成後，將供應冷凍水予新急症醫院、啟德體育園等設施。