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2024-02-21 04:31:59
日報

啟德地盤冧棚 兩死三傷

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啟德一豪宅地盤發生致命工業意外，釀2死3傷！承富里2號「澐璟」地盤大型棚架從19樓突然塌下，當時一名女工正在棚架工作，地面1男3女工人疑走避不及被砸中，並一度被困。當中兩名女工重傷昏迷，送院經搶救後不治。有業界人士推測，事故或與地盤安裝玻璃幕牆工程有關，又指近期天氣穩定，相信棚架塌下非大風所致。

意外於昨午近5時發生，一幅15米高乘18闊的棚架疑從19樓高處突然墜下，現場消息指，事發時正清拆棚架，而棚架墜地後部分已被大樹「撐起」，但仍有人走避不及被擊中要害昏迷。兩名死者分別為54歲姓林及68歲姓黃女工。其餘1男2女傷者獲救時清醒，分別為43姓吳女子胸口及腳痛、54歲姓黃男子左手擦傷及左腳痛，以及51歲李姓女子胸口及腳痛。據指，事發時，有1男3女在地面，另有一名51歲女工正在棚架工作。警方及消防接報到場，將傷者救出，但有人已無呼吸及脈搏。東九龍總區重案組接手案件，而勞工處發出暫時停工通知，處方會從竹棚架的設計、架設、使用等方向作調查，暫未知結論。承富里2號由華潤置地及保利置業合作發展，並合組公司「名氣創建」，承建商是協興建築。「名氣創建」回應說，高度重視今次事件，並感到難過，對工友家屬表示深切慰問。公司已責成承辦商嚴肅跟進及向受影響工友提供適切支援。承辦商將全面配合政府的調查。

工業意外 啟德 澐璟

涉事棚架疑臨時加建。

工業意外 啟德 澐璟

一幅大型棚架突然下塌。

工業意外 啟德 澐璟

棚架墜地後部分已被大樹「撐起」。(林俊源攝)

業界人士推測事故非天氣所致

港九搭棚同敬工會理事長何炳德接受本報訪問指，雖沒有到現場了解情況，但經初步了解後，知悉該地盤正在安裝玻璃幕牆，推測棚架下墜或與該工程有關。他又提到，棚架墮下的原因通常與用作固定竹棚，防止其向後倒的「雙行竹棚架連牆器」相關。何稱，「每個橫距唔可以超過7米，垂直唔可以超過4米」，政府有指引工人如何安裝連牆器，如連牆器分布太過疏或會「拉唔住個棚」。他強調，連牆器須由專業人士拆除，工友不能隨意改動，並認為導致棚架掉落的另一可能是托著懸空棚架的「狗髀架」鬆脫，「成個棚跌落嚟，幾多(連牆器)都拉唔住」。

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至於是否天氣影響，何炳德指，近期未見有大風或大雨，而「地盤工人放假前都會巡查棚架，向地盤安全部提交表格；假後開工亦會再巡查棚架是否安全，填寫另一份表格才可開工」，故他認為棚架掉落與新年假期或天氣情況無關。工業傷亡權益會稱，初步了解涉事的棚架屬臨時加建，用以安裝圍欄及幕牆，兩名女死者都屬外判工。

同一地盤上月曾發生工業意外

相關地盤於今年1月中亦曾發生工業意外，一名男工人在3樓平台被石擊中，頸傷送院治理。去年11月，該地盤3座疑工人燒焊時火舌燒着外牆圍網，事件中無人傷。

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大型棚架倒塌致命意外2021年曾發生，當年10月跑馬地樂活道比華利山外牆一幅100米乘150米大型棚架，三號風球和黃色暴雨信號生效期間，突然整幅倒塌，兩名女工被困，一人傷重死亡。
 

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