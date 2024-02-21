啟德地盤冧棚 兩死三傷

啟德一豪宅地盤發生致命工業意外，釀2死3傷！承富里2號「澐璟」地盤大型棚架從19樓突然塌下，當時一名女工正在棚架工作，地面1男3女工人疑走避不及被砸中，並一度被困。當中兩名女工重傷昏迷，送院經搶救後不治。有業界人士推測，事故或與地盤安裝玻璃幕牆工程有關，又指近期天氣穩定，相信棚架塌下非大風所致。

意外於昨午近5時發生，一幅15米高乘18闊的棚架疑從19樓高處突然墜下，現場消息指，事發時正清拆棚架，而棚架墜地後部分已被大樹「撐起」，但仍有人走避不及被擊中要害昏迷。兩名死者分別為54歲姓林及68歲姓黃女工。其餘1男2女傷者獲救時清醒，分別為43姓吳女子胸口及腳痛、54歲姓黃男子左手擦傷及左腳痛，以及51歲李姓女子胸口及腳痛。據指，事發時，有1男3女在地面，另有一名51歲女工正在棚架工作。警方及消防接報到場，將傷者救出，但有人已無呼吸及脈搏。東九龍總區重案組接手案件，而勞工處發出暫時停工通知，處方會從竹棚架的設計、架設、使用等方向作調查，暫未知結論。承富里2號由華潤置地及保利置業合作發展，並合組公司「名氣創建」，承建商是協興建築。「名氣創建」回應說，高度重視今次事件，並感到難過，對工友家屬表示深切慰問。公司已責成承辦商嚴肅跟進及向受影響工友提供適切支援。承辦商將全面配合政府的調查。