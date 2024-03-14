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2024-03-14 21:20:32

啟德天寰業委會不滿倡鄰地建街市欠諮詢　約見兩提議區議員表達不滿

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有九龍城區議員提議在啟德1J1用地興建大型公眾街市。(《am730》製圖)

有九龍城區議員提議在啟德1J1用地興建大型公眾街市。(《am730》製圖)

啟德一帶現時並沒有食環署公眾街市，九龍城區議會4名區議員年初去信該會食物環境衞生委員會，建議在啟德的「1J1」發展政府、機構或社區用地興建大型公眾街市。「1J1」用地毗鄰私人屋苑天寰和嘉匯，其中天寰業主委員會表示用地接近屋苑，聯署區議員卻未經諮詢居民意見便去信提出建議，業委會對此甚為不滿。

「更多人參與關注才更有成效」

天寰業委會去信各業戶表示，下周四(21日)晚上將在屋苑會所約見有份聯署的區議員張景勛及林博，就議題商議及表達意見，並邀請各業戶預留時間出席提出意見，強調「更多人的參與及關注才會更有成效」。

網上流傳天寰業主委員會將約見區議會，表達對附近用地興建大型濕街市的意見。(網上圖片) 有九龍城區議員提議在啟德1J1用地興建大型公眾街市。(《am730》製圖) 區議員提議興建公眾街市的用地鄰近天寰。(資料圖片／陳奕釗攝) 區議員提議興建公眾街市的用地鄰近嘉匯。(資料圖片／陳奕釗攝) 有區議員提議在啟德1J1用地興建公眾街市，圖為毗鄰的1J2、1J3用地。(網民Jacthan Lui@FB群組「啟德居民自由講～」) 有九龍城區議員建議在啟德1J1用地興建大型公眾街市。(區議會文件截圖)

區議員稱可解決「跨區買餸」問題

翻查資料，九龍城區議會區議員張景勛、林博、何華漢、梁婉婷1月向該會轄下的食物環境衞生委員會提交文件，倡議政府在啟德區「1J1」用地興建大型公眾街市，以一地多用的形式增加民生配套設施，解決人口增加帶來民生需求，並促請政府採用創新式街市的管理方式經營，以配合起動九龍東計劃中的「發展智慧核心商業區」政策目標。

聯署區議員指，隨著區內私樓、房協公屋、簡約公屋和啟德第2B區一帶相繼動工，啟德發展住宅人口預計2026年會上升至128,000人，惟現時區內民生基本配套設施缺乏，只有晴朗商場一個小型街市，令不少啟德居民需要「跨區買餸」。

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食環署：要評估需求和成本效益

食環署上月回覆委員會指，在考慮是否興建公眾街市時，要充分評估需求和成本效益，以及確保公共資源用得其所。研究興建新公眾街市時，政府考慮的因素包括該區的人口組合、社區需要、附近街市設施，以及新鮮糧食零售店的數目等。食環署又指，正致力在新公眾街市和街市現代化計劃下全面翻新或重建的街市採用全新的管理模式，以提升管理水平和改善街市服務。

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