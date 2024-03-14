啟德天寰業委會不滿倡鄰地建街市欠諮詢　約見兩提議區議員表達不滿

啟德一帶現時並沒有食環署公眾街市，九龍城區議會4名區議員年初去信該會食物環境衞生委員會，建議在啟德的「1J1」發展政府、機構或社區用地興建大型公眾街市。「1J1」用地毗鄰私人屋苑天寰和嘉匯，其中天寰業主委員會表示用地接近屋苑，聯署區議員卻未經諮詢居民意見便去信提出建議，業委會對此甚為不滿。

「更多人參與關注才更有成效」

天寰業委會去信各業戶表示，下周四(21日)晚上將在屋苑會所約見有份聯署的區議員張景勛及林博，就議題商議及表達意見，並邀請各業戶預留時間出席提出意見，強調「更多人的參與及關注才會更有成效」。