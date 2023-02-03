啟德建簡約公屋不作他選 何永賢︰無損落實東九CBD2地位願景

何永賢(左)昨重申啟德簡約房屋選址得來不易，現階段不會考慮其他地段。

部分社會人士對政府簡約公屋選址，以至興建簡約公屋有異見，政務司副司長卓永興呼籲社會團結一致，支持興建簡約公屋。房屋局長何永賢昨重申啟德選址得來不易，現階段不會考慮其他地段，強調當5年使用期後，會將用地歸還長遠用途，落實該區發展為香港第二個核心商業區(CBD2)的願景亦無改變。

何永賢昨出席啟德沐安街的過渡房屋舉行動土儀式後再回應在啟德興建簡約公屋時稱，啟德選址得來不易，現階段不會考慮其他地段。

對於有議員指世運道用地由商業用途變簡約公屋，安排影響東九龍作為第二個核心商業區的定位，何永賢強調目標願景並無改變。她解釋，啟德發展是分期分段，啟德簡約公屋選址現時只用作停泊巴士，認為短期內可以動用相關地皮，地段可發揮更大用途，有助政府解決公屋供應「頭輕尾重」的問題，在2年建造期和5年使用期後，當相關地段要發展長遠用途便會歸還，到時會由發展局做決定。