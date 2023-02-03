啟德建簡約公屋不作他選 何永賢︰無損落實東九CBD2地位願景

部分社會人士對政府簡約公屋選址，以至興建簡約公屋有異見，政務司副司長卓永興呼籲社會團結一致，支持興建簡約公屋。房屋局長何永賢昨重申啟德選址得來不易，現階段不會考慮其他地段，強調當5年使用期後，會將用地歸還長遠用途，落實該區發展為香港第二個核心商業區(CBD2)的願景亦無改變。
何永賢昨出席啟德沐安街的過渡房屋舉行動土儀式後再回應在啟德興建簡約公屋時稱，啟德選址得來不易，現階段不會考慮其他地段。
對於有議員指世運道用地由商業用途變簡約公屋，安排影響東九龍作為第二個核心商業區的定位，何永賢強調目標願景並無改變。她解釋，啟德發展是分期分段，啟德簡約公屋選址現時只用作停泊巴士，認為短期內可以動用相關地皮，地段可發揮更大用途，有助政府解決公屋供應「頭輕尾重」的問題，在2年建造期和5年使用期後，當相關地段要發展長遠用途便會歸還，到時會由發展局做決定。
發展局︰啟德區多幅商業地未推出
發展局在社交媒體撰文指簡約公屋啟德選址不會影響區內商業地供應，或損害九龍東第二核心商業區的定位。現時啟德區內仍有多幅商業用地尚未推出，未來幾年會按情況陸續推售。世運道建簡約公屋的安排，以2年建築加5年使用期為指標，時間屆滿就會釋出用地，計劃是善用土地的空窗期，紓解基層燃眉之急。
發展局指，外界對簡約公屋意見時有矛盾，當選址新界就批評地點偏遠，選址已發展社區就質疑加重社區負荷。政府呼籲社會緊記政策目標和初心，為改善劏房戶生活努力及給予包容。
卓永興籲社會團結一致
另外，卓永興在社交平台指，啟德及屯門選址有反對聲音感到感慨，並反問資源用於弱勢市民身上，簡約公屋只是權宜之策，社會何苦要糾結於簡約公屋的造價比過渡性房屋為高。他又透露讀中學時，曾經歷等上公屋的日子那種煎熬，沒有經歷過的人是不能體會，亦沒有道德力量能反對政府改善基層市民住房問題的政策和計劃。