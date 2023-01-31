啟德建逾萬伙簡約公屋 鄰近甲廈商場港鐵最矚目

為填補短期公營房屋供應不足而推出的「簡約公屋」，政府昨公布多4個選址，包括位於牛頭角彩興路、啟德世運道、柴灣常安街/常平街，以及小欖樂安排，當中最受矚目的啟德世運道項目規模最大，用地面積達5.7公頃，料提供10,700個單位，佔所公布簡約公屋單位總數的三分一。政府又決定分兩次申請工程撥款，料位於元朗的2,100個單位最快2024-25年度落成。 政府昨正式公布簡約公屋另外4個選址，其中3個位於市區，包括牛頭角彩興路、啟德世運道和柴灣常安街/常平街；另一個則位於小欖樂安排；連同早前已公布的屯門第3A區、屯門第54區、元朗攸壆路和上水蓮塘尾4幅用地，簡約公屋項目共涉及8幅用地，未來5年將興建約3萬個單位。

政府昨安排傳媒實地視察將供應最多簡約公屋單位的啟德世運道用地，佔地約5.7公頃，屬啟德新區的黃金地帶，鄰近甲廈AIRSIDE及大型購物中心，距離啟德港鐵站及區內多個名牌私人屋苑，僅10分鐘步行距離。現時地皮大部分「曬太陽」，土地北端為城巴泊車場，部分作擺放建築物料之用。該項目將以組裝合成建築法興建17至19層高樓宇，料提供約10,700個單位。租金方面，房屋局長何永賢說，簡約公屋單位分3類，分別為1至2人、3至4人及4至5人單位，面積介乎140至330方呎，新界區的單位會較市區便宜，最平月租780元，市區大單位月租2,650元。記者利用網上搵樓平台「House730」搜尋啟德簡約公屋用地附近私宅租盤，300餘方呎的單位，目前月租約每呎40至60餘元，如「MONACO 2期」一個351方呎海景中層單位，月租1.7萬，而「啟德1號」中層、383呎單位，則月租1.55萬元。另外，對於有意見認為選址有違當局該區原來規劃，何永賢強調啟德地長遠規劃目標不變，僅借了短期用途的時空，「與其用來泊車，不如用作更有社會意義的用途。」

地產建設商會下周開會了解業界看法 立法會議員楊永杰稱，支持政府興建簡約公屋，但認為啟德世運道選址現為綜合發展區商業用地，具一定的發展潛力，不太適宜建設簡約公屋。他建議改在土瓜灣海心公園旁的驗車中心、MegaBox旁的露天停車場等興建簡約公屋，相信可提供約1萬伙滿足住屋需求，同時不影響啟德作為香港第二個核心商業區的長遠發展。 香港地產建設商會執委會主席梁志堅則指，現時該區發展再出現變化，商會將於下周召開會議了解業界看法，稍後時間再發表意見。 至於正在使用世運道用地部分範圍的城巴指，啟德車廠現時為城巴於啟德一帶，以及九龍往機場及北大嶼山等路線，提供巴士停泊及支援服務，正與運輸署商討啟德車廠的替補用地，並期望能找到一幅永久的車廠用地，以支援其於中及東九龍地區的營運。