啟德建逾萬伙簡約公屋 鄰近甲廈商場港鐵最矚目

為填補短期公營房屋供應不足而推出的「簡約公屋」，政府昨公布多4個選址，包括位於牛頭角彩興路、啟德世運道、柴灣常安街/常平街，以及小欖樂安排，當中最受矚目的啟德世運道項目規模最大，用地面積達5.7公頃，料提供10,700個單位，佔所公布簡約公屋單位總數的三分一。政府又決定分兩次申請工程撥款，料位於元朗的2,100個單位最快2024-25年度落成。
政府昨正式公布簡約公屋另外4個選址，其中3個位於市區，包括牛頭角彩興路、啟德世運道和柴灣常安街/常平街；另一個則位於小欖樂安排；連同早前已公布的屯門第3A區、屯門第54區、元朗攸壆路和上水蓮塘尾4幅用地，簡約公屋項目共涉及8幅用地，未來5年將興建約3萬個單位。
政府昨安排傳媒實地視察將供應最多簡約公屋單位的啟德世運道用地，佔地約5.7公頃，屬啟德新區的黃金地帶，鄰近甲廈AIRSIDE及大型購物中心，距離啟德港鐵站及區內多個名牌私人屋苑，僅10分鐘步行距離。現時地皮大部分「曬太陽」，土地北端為城巴泊車場，部分作擺放建築物料之用。該項目將以組裝合成建築法興建17至19層高樓宇，料提供約10,700個單位。租金方面，房屋局長何永賢說，簡約公屋單位分3類，分別為1至2人、3至4人及4至5人單位，面積介乎140至330方呎，新界區的單位會較市區便宜，最平月租780元，市區大單位月租2,650元。記者利用網上搵樓平台「House730」搜尋啟德簡約公屋用地附近私宅租盤，300餘方呎的單位，目前月租約每呎40至60餘元，如「MONACO 2期」一個351方呎海景中層單位，月租1.7萬，而「啟德1號」中層、383呎單位，則月租1.55萬元。另外，對於有意見認為選址有違當局該區原來規劃，何永賢強調啟德地長遠規劃目標不變，僅借了短期用途的時空，「與其用來泊車，不如用作更有社會意義的用途。」
地產建設商會下周開會了解業界看法
立法會議員楊永杰稱，支持政府興建簡約公屋，但認為啟德世運道選址現為綜合發展區商業用地，具一定的發展潛力，不太適宜建設簡約公屋。他建議改在土瓜灣海心公園旁的驗車中心、MegaBox旁的露天停車場等興建簡約公屋，相信可提供約1萬伙滿足住屋需求，同時不影響啟德作為香港第二個核心商業區的長遠發展。
香港地產建設商會執委會主席梁志堅則指，現時該區發展再出現變化，商會將於下周召開會議了解業界看法，稍後時間再發表意見。
至於正在使用世運道用地部分範圍的城巴指，啟德車廠現時為城巴於啟德一帶，以及九龍往機場及北大嶼山等路線，提供巴士停泊及支援服務，正與運輸署商討啟德車廠的替補用地，並期望能找到一幅永久的車廠用地，以支援其於中及東九龍地區的營運。
首批約2100伙最快24-25年度落成
就工程撥款，政府決定分開兩次申請，首批項目包括啟德世運道、牛頭角彩興路、元朗攸壆路和屯門第3A區，將合共提供約17,000個單位，當中69%為面積140方呎的1至2人單位，19%為面積270方呎的3至4人單位，330方呎的4至5人單位則佔12%。政府預計，如獲財委會批准第一筆撥款，在元朗攸壆路的約2,100個單位最快可在2024-25年度落成，其餘14,900個單位分別將在2025-26和2026-27年度分階段落成。
政府同時修訂造價預算，8個選址共30,000個簡約公屋單位的設計和建築工程項目的費用由原來約267.9億元減至約259.9億元，削減約8億元；相關額外基建工程的估計費用亦由原來約6億元削減1.5億元至約4.5億元。何永賢解釋，建築署人員研究樁柱和須處理污泥數量，又簡化周邊圍欄設計，並將單位元件高度由3米降至2.9米，均節省了成本。而當局聽取意見後亦決定取消提供冷氣機，此亦節省約2億元。
至於以每個單位計算，當局指約3層高的矮層「簡約公屋」單位的建造成本約53萬元，較現時過渡性房屋項目每個單位約55萬元相若。約17至19層高的高層「簡約公屋」因須額外地基、結構加固和增加機電設施，平均每個單位造價為65萬元；但若以建築面積計算總建築費用，每平方米約20,500元，較過渡房屋的23,900元便宜約14%。