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2024-07-03 16:08:52

啟德新醫院不排除綠色運輸系統加站　廖振新稱短期靠巴士小巴加班最實際

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正在興建的啟德醫院(左)毗鄰香港兒童醫院。(資料圖片／鍾式明攝)

正在興建的啟德醫院(左)毗鄰香港兒童醫院。(資料圖片／鍾式明攝)

政府現正在啟德興建的新急症醫院預計2026年竣工，伊利沙伯醫院的服務日後將轉移至啟德醫院。署理運輸及物流局局長廖振新指，政府已經進行多次交通評估，相信啟德醫院落成後與現有的香港兒童醫院，不會對現有道路網絡的交通流量構成很大影響，又說現有的巴士和小巴路線日後能夠隨客量增加而加班，更加方便市民前往。

有議員接獲香港兒童醫院醫護人員反映交通不便。(資料圖片) 陳凱欣希望政府可增設連接港鐵啟德站和醫院的地下通道。(資料圖片／陳奕釗攝) 李慧琼批評，現有交通措施肯定不能滿足附近居民需求。(資料圖片／陳奕釗攝) 廖振新表示，短期最實際方法是加強巴士和小巴服務。(資料圖片／陳詠琳攝) 有議員建議增設來往港鐵啟德站及新急症醫院的地下通道。(資料圖片)

議員批500米步行距離「啱啱到邊皮」

廖振新在立法會會議答覆議員口頭質詢時提到，啟德發展區內的道路網絡已大致完成，足以應付現時及未來區內發展所產生的交通需求。他又稱，香港兒童醫院現時已經有4條專營巴士和5條專綫小巴路線，運輸署已計劃今年新增一條途經土瓜灣及紅磡一帶的巴士路線、延長1條途經油尖旺、深水埗和長沙灣等地區的巴士路線至香港兒童醫院範圍。

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提出質詢的選委界陳凱欣提到，不單止香港兒童醫院的醫護人員反映交通不便，連啟德居民和上班一族都對區內交通怨聲載道，希望當局可增設連接港鐵啟德站的地下通道。民建聯李慧琼批評，現有交通措施肯定不能滿足居民需求，又希望當局考慮可以更人性化，啟德站往返啟德醫院僅500米步程的說法實際上只是「啱啱到邊皮」，到院內不同設施實際可能要行700至1,000米不等，對醫院服務使用者而言已經算一種長距離。「A4聯盟」楊永杰更建議當局，興建行人運輸帶連接擬建的智慧綠色集體運輸系統車站與醫院，以及新增一條連接慈雲山、竹園、樂富和新蒲崗巴士線。

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增加行人運輸帶涉較多技術要求

就現有情況而言，廖振新稱智慧綠色集體運輸等需時規劃和興建，雖然技術上有很多困難但不會排除在醫院附近加站，短期最實際方法是加強巴士和小巴服務，又同意對長者、兒童或病人而言500米步行距離並不輕鬆，相信病人日後熟習往返醫院的路線，便會找到較方便的方法。他續說，政府會研究改善周邊步行環境，土木工程拓展署亦正興建兩條行人天橋連接九龍灣；當局另同樣會考慮增加行人運輸帶，惟這涉及較多技術要求。

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