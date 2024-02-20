啟德澐璟地盤大型棚架墮下 兩女工不治 勞工處：棚架從19樓塌下 已發停工通知

啟德一個地盤發生嚴重工業意外，承富里2號澐璟地盤一幅高如數層樓、約6米高的棚架今日(20日)下午近5時從20多層高跌下，1男4女走避不及受傷，他們一度被困，當中兩名分別54及68歲昏迷女工人送院後不治。據悉涉事棚架從地盤約20多層高位置墮下，警方正調查事故原因，案件交由東九龍總區重案組接手跟進。

工權會：兩死者均為家中經濟支柱 其中一人首日開工

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，初步了解涉事棚架是臨時加建，主要用作安裝圍欄及幕牆等，但暫時未知棚架塌下的原因。兩名女死者分別是68及54歲的外判工人，不是直屬大判，案發時都不是在棚架上工作。她表示，兩人均為家中經濟支柱，呼籲承建商及僱主要盡快交代意外原因，同時要盡量協助善後的安排。

她指有死者家屬情緒十分激動，亦有死者的子女目前身處內地，正趕往醫院了解。蕭倩文又透露，其中一名死者是新年長假後首日開工，呼籲承建商在長假期後要仔細檢查棚架，確保安全才開工；她已經接觸涉事承辦商協興建築的代表，對方有派員到醫院了解，表示會盡量提供協助。

勞工處表示，處方在接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。