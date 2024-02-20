啟德澐璟地盤大型棚架墮下 兩女工不治 勞工處：棚架從19樓塌下 已發停工通知

啟德一個地盤發生嚴重工業意外，承富里2號澐璟地盤一幅高如數層樓、約6米高的棚架今日(20日)下午近5時從20多層高跌下，1男4女走避不及受傷，他們一度被困，當中兩名分別54及68歲昏迷女工人送院後不治。據悉涉事棚架從地盤約20多層高位置墮下，警方正調查事故原因，案件交由東九龍總區重案組接手跟進。
工權會：兩死者均為家中經濟支柱 其中一人首日開工
工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，初步了解涉事棚架是臨時加建，主要用作安裝圍欄及幕牆等，但暫時未知棚架塌下的原因。兩名女死者分別是68及54歲的外判工人，不是直屬大判，案發時都不是在棚架上工作。她表示，兩人均為家中經濟支柱，呼籲承建商及僱主要盡快交代意外原因，同時要盡量協助善後的安排。
她指有死者家屬情緒十分激動，亦有死者的子女目前身處內地，正趕往醫院了解。蕭倩文又透露，其中一名死者是新年長假後首日開工，呼籲承建商在長假期後要仔細檢查棚架，確保安全才開工；她已經接觸涉事承辦商協興建築的代表，對方有派員到醫院了解，表示會盡量提供協助。
勞工處表示，處方在接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。
香港建造業總工會對意外深表遺憾，並對死者家屬致意深切慰問，工會指已時派員到達意外現場及醫院了解情況，向家屬提供情緒輔導及支援協助。工會表示，根據《竹棚架工作安全守則》，在設計建築項目時，應考慮到安全問題，透過對建築方法、工序、統籌方法等作出正確的設計和策劃，便可以減少或避免工作上產生的危險。設計竹棚架時，應確保棚架在各搭建階段中的強度及穩固性，工作平台應在可行情況下盡量貼近樓宇或構築物的牆壁。重要的是，所有竹棚架須要有足夠的連牆器(俗稱「拉掹」)，確保竹棚架穩固地連繫在樓宇的結構組件上，並減低塌棚的機會。同時，管方有責任定時檢查竹棚架是否穩固，或連牆器受到外來撞擊而導致損壞。
勞工處：發出暫時停工通知書
勞工處助理處長（職業安全）溫治平晚上會見傳媒時表示，初步資料顯示，事發時一名女工在樓宇外牆19樓的外棚童進行金屬鋁板及玻璃安裝工作，期間一幅15米高乘18闊的竹棚架在19樓塌下地面；同時4名工友經過出事現場，被塌下的棚架擊中。他表示，除了調查外，處方會發出暫時停工通知書，停止相關承建商利用地盤的竹棚架作使用及更改工作。
他表示，處方會從竹棚架的設計、架設、使用等方向作調查，暫未知結論；他又指，涉事地盤沒有嚴意意外及死亡的前科。他又指，地盤於年初五復工，復工後承建商委派了合資格人士對棚架作檢查。
現場影片及照片顯示棚架高如數層樓，塌下後橫亙地面，大批工人曾嘗試搬開棚架救人。倒塌的棚架位於地盤近海濱的一邊，墮下的棚架外圍有黃色帆布，對上的住宅高層窗戶外，有部分棚架則不見了。多名在地盤收工的工人也不願接受訪問，有工人透露，大判吩咐他們不能對外講及事件。