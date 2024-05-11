啟德秀茂坪地盤盜竊案拘18人 喬裝工人偷70萬財物

今年首季秀茂坪警區地盤盜竊案有上升趨勢，啟德體育園、啟德住宅區地盤及聯合醫院擴建地盤成為重災區，分別發生5宗、29宗及7宗案件，大量電纜、銅線及建築工具等財物被盜，秀茂坪警區4月起展開「獵馬」行動反地盤盜竊行動，拘捕7名本地男子、1名南亞裔男子及10名本地女子，年齡介乎20至72歲，報稱地盤工、兼職保安員及清潔工，他們牽涉區內至少41宗相關案件，失物包括銅線、建築材料、裝修工具等，總值超過70萬元，大部分被捕者為地盤人士，利用職權之便暗中偷竊圖利。亦有被捕人喬裝地盤工人潛入地盤內偷取物品，再轉售圖利。

啟德體育園及住宅區、聯合醫院擴建地盤重災

秀茂坪警區情報組鎖定一個以喬裝地盤散工為骨幹的犯罪團伙，涉及1月至5月期間，在聯合醫院擴建地盤、啟德體育園及啟德住宅地區等20宗地盤盜竊案有關，案中失物包括電鑽、電池、充電器、大型燈光裝置、電鋸及電磨機等，價值超過26萬港元。調查顯示，被捕人涉利用工作之便，於地盤上班時間剪斷並偷取電線或銅線，並待下班後將失物變賣圖利。

另外，行動中亦發現有被捕人為有組織犯罪團夥，喬裝成地盤工人，甚至在地盤周圍較隱蔽地方剪開圍封木板或膠板的接駁位，潛入地盤內犯案。人員在行動中檢獲一批電鑽及一批犯案工具，包括螺絲批、錘子、捲尺及手套等。